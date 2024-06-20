獨／同學就在旁邊！師課堂伸狼爪猥褻　女高中生簡訊求助「老大」

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但狼師事後繼續傳訊息「愛你」、主動表示要開車接送、邀請被害女同學到他家睡覺休息，女生壓力大到必須看身心科接受治療。江和樹覺得太離譜，當場打電話給狼師，他不僅坦承此事，還詢問「要多少錢賠償？」
事後校方教評會以黃師行為違反《性平法》情節重大。做出停聘6個月的最重處分。檢方調查後，日前依《強制猥褻罪》提起公訴，也揭露狼師離譜行為。
起訴書指出，黃師在教授實作課程時刻意走近女生座位，以身體阻擋其他學生視線，連續兩週在課堂上撫摸她的大腿內側，女生不敢喊叫，身體不斷退縮仍無法阻止，直到下課鐘響才衝出教室逃走。
有次女生不舒服被送到保健室，不知情的校護通知導師到場，黃師竟對躺在休息室床上的女生表示要幫忙按摩，女生低喊「不要碰我」仍被摸腿襲胸，只能趁上廁所時傳訊息向暱稱「老大」的友人求救，要「老大」到學校救她。女生回到休息室時，黃師再度對她「按摩」，她嚇得蜷缩在床角雙手護胸，兩人在休息室整整共處一個半小時，直到12點校護進來提醒女生用餐，她才得以脫身。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110