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夏至飆高溫！國健署示警「熱中暑」嚴重恐死亡　小孩出門注意3事

▲周五夏至節氣到，正式進入夏季天氣，中央氣象署頻發出36度高溫特報，國健署提醒民眾小心熱傷害，尤其「熱中暑」嚴重可致死。（示意圖／取自Unsplash）
▲周五夏至節氣到，正式進入夏季天氣，中央氣象署頻發出36度高溫特報，國健署提醒民眾小心熱傷害，尤其「熱中暑」嚴重可致死。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

中央氣象署不斷發出高溫特報，不少縣市亮起高溫橙色36燈號。周五「夏至」節氣到來，代表正式進入夏季天氣。根據中央氣象署觀測資料，台灣年平均氣溫在過去100年間已上升約1.6℃，而夏季天數自2001年起則已增加120至150天。為加強預防兒少熱傷害，國健署、氣象署與教育部國民及學前教育署今（20）日發布兒童熱傷害衛教素材，提醒家長與學童避免熱急症發生。
 
國健署表示，特定族群如高齡者、嬰幼兒、戶外工作者、肥胖者、慢性病患者等，對於熱傷害都要加強預防，包括熱痙攣，症狀為流汗伴隨肌肉強烈抽痛；熱衰竭，症狀為臉色蒼白、無力倦怠；熱中暑，症狀為體溫超過40度，意識不清。這三種熱傷害中，「熱中暑」最嚴重，若處理不當，將導致器官衰竭，甚至死亡。

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▲夏天外出需要多補充水分，避免中暑。（圖／取自pixabay)
▲夏天外出需要多補充水分，避免中暑。（圖／取自pixabay)
針對熱傷害預防，國健署指出，有3字訣「涼、補、心」：
 
📍保持「涼」爽：最好穿著淺色、透氣材質的衣服，注意室內保持通風，外出則佩戴遮陽帽、手持扇等。

📍「補」充水分：應定時定量喝水，可以加一點冰塊、檸檬片，但不以含糖飲料取代
 
📍隨時留「心」：出門前應留意氣象資訊，並多留心孩童身體狀況，且宜避免上午10點到下午2點之間外出，開車或搭車時則須確認孩童已下車。

▲天氣炎熱，外出防中暑，兒科醫師提醒除了衣服顏色很重要之外，衣服材質也是關鍵。(圖／記者周淑萍攝)
▲高溫天氣避免上午10點到下午2點之間外出，開車或搭車須確認孩童已下車。(圖／記者周淑萍攝)
對於熱傷害急救，國健署也提供5招供民眾參考：
 
1、蔭涼通風：當孩童出現熱傷害徵兆時，如疲倦、食慾不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境，迅速到蔭涼通風處。
 
2、鬆脫衣物：移除孩童身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並使孩童平躺，足部稍微抬高，若有嘔吐現象，則協助側躺保持呼吸暢通，避免呼吸道阻塞，造成生命危險。
 
3、泡水或灑水散熱：全身頸部以下泡冷水，或用涼水擦拭身體，並搧風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於孩童的頸部、腋窩和鼠蹊部。
 
4、補充涼水：孩童意識清楚，可給予少鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質；若意識不清，則不可給予飲水。
 
5、儘速送醫：在處理熱傷害的過程中，若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微意識混亂、昏厥等症狀，或超出可當場處理的情況，應緊急撥打119，尋求醫護人員協助。

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