夏至飆高溫！國健署示警「熱中暑」嚴重恐死亡　小孩出門注意3事

國健署表示，特定族群如高齡者、嬰幼兒、戶外工作者、肥胖者、慢性病患者等，對於熱傷害都要加強預防，包括熱痙攣，症狀為流汗伴隨肌肉強烈抽痛；熱衰竭，症狀為臉色蒼白、無力倦怠；熱中暑，症狀為體溫超過40度，意識不清。這三種熱傷害中，「熱中暑」最嚴重，若處理不當，將導致器官衰竭，甚至死亡。
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📍保持「涼」爽：最好穿著淺色、透氣材質的衣服，注意室內保持通風，外出則佩戴遮陽帽、手持扇等。
📍「補」充水分：應定時定量喝水，可以加一點冰塊、檸檬片，但不以含糖飲料取代
📍隨時留「心」：出門前應留意氣象資訊，並多留心孩童身體狀況，且宜避免上午10點到下午2點之間外出，開車或搭車時則須確認孩童已下車。
對於熱傷害急救，國健署也提供5招供民眾參考：
1、蔭涼通風：當孩童出現熱傷害徵兆時，如疲倦、食慾不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境，迅速到蔭涼通風處。
2、鬆脫衣物：移除孩童身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並使孩童平躺，足部稍微抬高，若有嘔吐現象，則協助側躺保持呼吸暢通，避免呼吸道阻塞，造成生命危險。
3、泡水或灑水散熱：全身頸部以下泡冷水，或用涼水擦拭身體，並搧風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於孩童的頸部、腋窩和鼠蹊部。
4、補充涼水：孩童意識清楚，可給予少鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質；若意識不清，則不可給予飲水。
5、儘速送醫：在處理熱傷害的過程中，若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微意識混亂、昏厥等症狀，或超出可當場處理的情況，應緊急撥打119，尋求醫護人員協助。