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洋基賽揚強投Gerrit Cole復出狂飆157公里火球！4局送出5次三振

▲紐約洋基王牌投手Gerrit Cole去年風光奪下美聯賽揚獎，今天主投4局狂飆5次三振，可惜洋基以6:7不敵金鶯。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基王牌投手Gerrit Cole去年風光奪下美聯賽揚獎，今天主投4局狂飆5次三振，可惜洋基以6:7不敵金鶯。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

紐約洋基隊王牌投手Gerrit Cole今（20）日復出面對巴爾的摩金鶯，他主投4局狂飆5次三振，並且最快球速來到157公里，被打3安打失2分，僅投62球就退場，去年才拿到賽揚獎，Gerrit Cole被認為是今年洋基隊奪世界大賽冠軍的主力投手，不過他因為右手肘受傷，開季就進入傷兵名單，遲到2個月後才回到投手丘，可惜最終洋基隊以6:7不敵金鶯，他則無關勝敗。

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Gerrit Cole完美復活　最快球速157公里

Gerrit Cole首局就接連被本季全壘打排名第2的金鶯強打者Gunnar Henderson、Ryan O'Hearn敲安丟掉1分。不過他第2局立刻回穩，讓金鶯3名打者3上3下。3局上，他投出此役最快球速，以一顆97.5英里（約157公里）的四縫線速球將Gunnar Henderson保送上壘，接著連續三振2人化解失分危機。4局上同樣讓金鶯3上3下無失分。

Gerrit Cole第5局被金鶯首名打者Cedric Mullins敲安後，就被換下場，洋基換上Ron Marinaccio接替投球，但金鶯Ramon Urias又敲兩分砲、歐赫恩敲適時二壘安打，金鶯單局進帳3分。

總計Gerrit Cole此役主投4局被敲3安失2分，均為責失分，另送出5次三振1次保送。甚至請求總教練Aaron Boone讓自己續投第5局。不過洋基隊小心起見，並未同意。

洋基打線7局下反攻，洋基「怪力男」Giancarlo Stanton轟出3分砲，接著9局下他又敲適時安打追平比數，兩隊以5:5殺進延長賽。洋基在延長賽第10局因金手套捕手Jose Trevino發生要命傳球失誤，洋基最後以6:7敗給金鶯，洋基吞近6戰第4敗。

▲紐約洋基隊王牌投手Gerrit Cole今（20）日復出面對巴爾的摩金鶯，他主投4局狂飆5次三振，並且最快球速來到157公里，被打3安打失2分，僅投62球就退場，（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基隊王牌投手Gerrit Cole今（20）日復出面對巴爾的摩金鶯，他主投4局狂飆5次三振，並且最快球速來到157公里，被打3安打失2分，僅投62球就退場，（圖／美聯社／達志影像）

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