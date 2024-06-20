洋基賽揚強投Gerrit Cole復出狂飆157公里火球！4局送出5次三振

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Gerrit Cole首局就接連被本季全壘打排名第2的金鶯強打者Gunnar Henderson、Ryan O'Hearn敲安丟掉1分。不過他第2局立刻回穩，讓金鶯3名打者3上3下。3局上，他投出此役最快球速，以一顆97.5英里（約157公里）的四縫線速球將Gunnar Henderson保送上壘，接著連續三振2人化解失分危機。4局上同樣讓金鶯3上3下無失分。
Gerrit Cole第5局被金鶯首名打者Cedric Mullins敲安後，就被換下場，洋基換上Ron Marinaccio接替投球，但金鶯Ramon Urias又敲兩分砲、歐赫恩敲適時二壘安打，金鶯單局進帳3分。
總計Gerrit Cole此役主投4局被敲3安失2分，均為責失分，另送出5次三振1次保送。甚至請求總教練Aaron Boone讓自己續投第5局。不過洋基隊小心起見，並未同意。
洋基打線7局下反攻，洋基「怪力男」Giancarlo Stanton轟出3分砲，接著9局下他又敲適時安打追平比數，兩隊以5:5殺進延長賽。洋基在延長賽第10局因金手套捕手Jose Trevino發生要命傳球失誤，洋基最後以6:7敗給金鶯，洋基吞近6戰第4敗。