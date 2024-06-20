《金孫暴富攻略》正夯！泰國男星Billkin爆紅原因曝
泰國男星Billkin出演《金孫暴富攻略》，在泰國開出億萬票房佳績，該片也即將在本週五（21日）在台上映。Billkin的人氣也因此再上一層樓，不但成為GUCCI欽點的品牌大使，也成為泰國炙手可熱的影視音三棲男明星。
國際中心賴正琳／綜合報導
Billkin以泰國青春BL劇集《以你的心詮釋我的愛》紅遍全球，該劇敘述了兩位少年在友情中萌生愛意的故事。作為男主角之一的Billkin（BK）憑出色的演技吸引了世界各地大批粉絲的追捧，並與劇中拍檔Krit Amnuaydechkorn（PP）組成了現今紅遍全球的「BKPP」CP組合。
今年本月3日Gucci宣佈泰國男星Billkin成最新品牌大使，他成為 Gucci 第三位泰國品牌大使，加入 Gulf Kanawut Traipattanapong 與 Davika Hoorne 的行列。
Billkin不但是一位出色的演員，同時也是出色的歌手。在幼稚園的時候，Billkin已開始參加聲樂班，並對音樂和唱歌培養了濃厚的興趣。在2017年時，Billkin發行了首張OST《不要害怕》，後來更推出了《You Are My Everything》等等暢銷單曲。
有著水汪汪、無辜的大眼睛，還有笑起來標誌性的小酒窩，因此Billkin常被粉絲稱之為「犬系男孩」，溫暖和陽光的形象深植人心，也是他如今爆紅的原因之一。