快訊／唐治平不願領回母親大體！經紀人發聲：不需要看戲般的關注
藝人唐治平的73歲母親在3日被發現陳屍住家頂樓，但他始終不承認那具屍體是自己的母親，更不願意簽署文件領回遺體，導致母親的遺體就這樣被存放在殯儀館裡面超過14天，掀起各界關注。而警方也對他下達最後通牒，要求唐治平在期限內領回母親遺體，否則將會以「無名屍」的情況來做處理，唐治平經紀人今（20）日也透過社群發聲表示：「治平現在最需要的不是空口白話的關心和看戲般的關注。」並懇求協助：「若有任何辦法，希望大家可以讓公司或友人能合法領走唐媽媽的遺體，或是協助治平就醫。」
記者洪生儒／綜合報導
據了解，唐治平始終堅稱死者穿著綠色衣物、腳很粗，但她母親是腳細，而且沒有綠色衣服，認為那具遺體不是自己的母親，不願意簽署任何的文件領回母親的遺體。唐治平母親的遺體就在新北市立殯儀館冰櫃中存放了14天之久，也沒有任何拜飯的牌位。對此，警方也表示：「6月14日已經發布認領公告，從公告日起算25天，若7月8日未領回，殯儀館將以『有主無名屍』來處理後事並暫時安葬於公墓。」
而唐治平經紀人在20日透過社群發聲表示：非常感謝大家對治平的關心，因爲大家都有很多相同或相類似的疑問，在此我想要在這邊說明讓大家比較清楚的知道，「關於唐媽媽大體的部分，公司跟朋友們都想幫忙，但目前都卡在因為和唐媽媽不是親屬（血緣）關係，所以暫時無計可施，只能先持續跟檢察官那邊聯繫。」
經紀人也指出：「治平現在最需要的不是空口白話的關心和看戲般的關注。想請大家如果有任何方法讓公司或友人可以合法的領走唐媽媽的遺體，或是協助治平就醫，公司跟友人都會很感謝。」
此外，經紀人也透露，目前唐治平工作的部分都已經暫停，「希望大家能給治平時間跟空間調整好自己。之前拍攝的2部客串戲款，公司己經先行墊付給他，費用全部都已結清。關於治平私人的相關事情，已經由他多年好友接手處理，公司這邊一樣會提供支援與協助。」