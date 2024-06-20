王世堅為何向郭智輝開砲？媒體人揭內幕：綠營內有人要賴清德死心

明年不漲保費　邱泰源：健保點值1年內讓大家滿意

▲衛福部長邱泰源今日表示，明年不漲健保費用。（圖／資料照）
▲衛福部長邱泰源今日表示，明年不漲健保費用。（圖／資料照）

記者林則澄／台北報導

今年度的健保總額8755億餘元，面臨收支的一大關卡，衛福部長邱泰源今（20）日提到，目前估算明年的健保費用不會調漲，另對朝野協商仍無共識的健保點值1點1元，他說「我絕對有信心1年內一定讓點值達到大家滿意的地步」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱泰源今日出席「第23屆國際急診醫學會議」，接受媒體聯訪談到健保費用是否調漲，他說未來將會透過多元微調擴增財源，逐漸朝向更好的點值發展，不過保障健保點值絕對不是解決問題的唯一方式，而是真的有沒有落實該做的、可以做的，未來對於健保改革、醫療政策改革、醫療體系改革同時併進，「我絕對有信心，1年內讓點值達到大家滿意的地步。」

邱泰源指出，明年的健保費用不會調漲，目前的具體做法是從政府部門健保支出項目回歸公務預算處理，如此一來相信就能達到醫界滿意的程度，並且改善醫護工作環境。

另外針對亞東醫院醫師指出院內人力緊繃的情況，邱泰源表示，急診、急重症是醫療體系最為核心、關鍵的部分，因此非常關心此事，他與亞東醫院急診主任也有師生緣分，一直有在緊密聯繫，相信院方目前在調度方面一定會很用心，不讓民眾的就醫品質受到影響。

邱泰源坦言，亞東醫院人力緊縮的情況的確會使醫護面臨工作量、時間的壓力，目前也有持續努力檢討，希望急診的醫護環境更好，才能守住民眾看診、治療的品質。

健保署趕搭AI浪潮！偕Google開發AI模型　盼提早預測糖尿病患風險

全台8家樂園端午連假優惠　身分證有5半價、健保卡5個「蛋」299元

邱泰源曝「沒坐過博愛座」！偕各單位討論修法　可能改名但不廢除

博愛座該廢了？NOWnews跨世代平台邀你提案附議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生