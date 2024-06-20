唐治平街頭神遊跳舞！喊話願意驗DNA 承諾期限內將「3度去認屍」
藝人唐治平母親3日被發現陳屍住處頂樓陽台，他卻堅決否認屍體是母親。昨（19）日他突現身三立電視台門口，並下跪大喊「我已經說了800次，那具女屍不是我媽！」看似情緒不穩。17日他被拍到在街上徘徊神遊，還在原地轉圈圈30分鐘；而7月8日是認領遺體最後期限，不然就會成為無名屍，唐治平承諾會再去看遺體第3次。
記者薛羽彤／綜合報導
據《壹蘋新聞網》報導，唐治平17日被目擊現身內湖街頭徘徊神遊，先是在原地轉圈圈長達30分鐘，之後換到附近公園戴耳機跳舞，也會不時靠著電線桿放鬆身體，坐在路邊花圃旁，閉著眼睛低頭休息，整個人的狀態看上去相當放鬆。
唐治平受訪時，還原當天認屍經過，3日他被通知認屍，「我母親確實是比較奇怪的找不到人，很多年前有過這樣的事情，很久沒有了，最近我們也相處融洽」，他再次強調覺得死者身上的衣服不是媽媽的，且手腳很粗像男生。對於外界說他拒驗DNA一事，他反駁檢方跟警方都沒有問他要不要驗，如果可以驗DNA親子鑑定他表示願意。媽媽至今下落不明，唐治平苦惱：「我的親戚有些都跟我們很疏遠，我媽那邊比較親的家人我都問過，他們都說不知道去哪裡。」
唐治平母親遺體目前冰存於板橋殯儀館冰櫃，警方已在6月14日發布遺體認領公告，期限為自公告日起算25日，若在7月8日未領回，將由殯儀館以「無名屍」收埋。唐治平聽聞此事，考慮在期限以前，再去看遺體一次，他說：「我會考慮去看第3次，讓這件事情塵埃落定，但是現在還有一些時間，我必須先想想要不要報失蹤人口。」