OpenAI前首席科學家出走！創新公司開發「安全AI」 曾罷免阿特曼
OpenAI前首席科學家暨共同創辦人蘇茨克維（Ilya Sutskever），今（20）日在個人的X上發文宣布，成立了一家新公司「SSI Inc.（Safe Superintelligence）」，旨在開發「安全而強大的人工智慧系統」。蘇茨克維曾在去年OpenAI的路線之爭中，贊成罷黜執行長阿特曼（Sam Altman），但最終阿特曼順利回歸，蘇茨克維也被逐出董事會並在5月正式離開OpenAI。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，蘇茨克維表示打造安全的「超智慧AI」是這個時代最重要的使命，新創的SSI將會專注在這個任務上，且這也是SSI的唯一焦點，開發AI系統時將優先考慮安全性，不會受到外部壓力的干擾。
SSI的另外兩位聯合創始人是前蘋果AI主管葛羅斯（Daniel Gross）以及前OpenAI工程師李維（Daniel Levy），SSI將繼續招攬人才以及籌措資金，尋找目標一致的合作夥伴，共同為打造兼具安全性與功能性的AI技術努力。
蘇茨克維去年就因批評OpenAI過於重視營利而輕忽安全問題，參與主導罷黜阿特曼，但最終OpenAI選擇讓阿特曼回鍋，蘇茨克維也因此決定離開。