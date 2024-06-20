6/21夏至228年最早！台灣5縣市「低頭看不見影子」　白晝近14小時

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「夏至」在天文學上是指太陽運行至黃道90度的時刻，為北半球一年中白晝最長的一日，不過在天體運行與曆法規則的影響下，夏至在每年的時刻都略有不同，通常在6月21或22日。根據台北市立天文科學教育館的精算，2024年夏至時刻為6月21日4時51分，是自1796年之後，228年來最早的一次。
🟡夏至晝長夜短，台北白天近14小時
北半球的夏至是一年中正午時太陽仰角最高、白晝最長和夜晚最短的日子。以台北為例，夏至白晝長達13時42分，比冬至時的10時34分足足長了近3小時。
📍台北市
◾6月21日日出：日出時刻5時5分
◾6月21日日落：日落時刻18時47分
🟡夏至起源
一般常認為「至」是「到達」，而將夏至解讀為夏天到來，但事實上「至」為「極點」，夏至指的是夏季正午的太陽達到最高點；不約而同，英文中的「至」solstice，其實是源自拉丁語的「太陽」sol與「停止」sistere兩個字的組合，同樣是指太陽行至極點，之後將逐漸返回，可見東西方都在數千年前就發現了天體運行的規律並融入生活中。
🟡夏至正午「立竿不見影」奇觀
夏至正午太陽正好直射北回歸線，在北回歸線通過的嘉義縣水上鄉、嘉義縣東石鄉、花蓮縣瑞穗鄉、花蓮縣豐濱鄉、澎湖縣虎井嶼夏至，正午還會出現「立竿不見影」奇觀，低頭也幾乎看不見自己的影子。
北半球「永晝」的範圍也在夏至這天達到最大，北緯66.5度以北的地區都將渡過「白晝之夜」，在北緯48.5度以北，如倫敦、巴黎、溫哥華等地，即使太陽西落，整夜也都可以看到黃昏時才該出現的「暮光」。