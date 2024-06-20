機上邂逅財閥！泰國女星Bella新戀情堪比戲劇 熱戀卜蜂集團四代
泰國頂流女星Bella在4月底與泰國知名富商一起出席做功德活動，隨後兩人都剛巧在紐約旅行，引發外界好奇，5月28日出席頒獎禮，向媒體坦承現在很幸福，鬆口認愛。她表示感情進度還在互相了解中，兩人是因為飛機延遲時，互相聊天相識，且戴著口罩用英語交談，雙方甚至不知道對方是泰國人。而這名富商大有來頭，名為Will Chawin Chearavanont（小名：Will）家族是泰國最大企業「卜蜂集團」，兩人在飛機上相遇的故事宛如浪漫愛情喜劇。
國際中心賴正琳／綜合報導
在泰國被視為女神的瑞妮坎彭（Bella），雖然青少女階段便踏入演藝圈，但仍認真唸書，曾就讀於泰國名校法政大學的新聞與大眾傳播學，並在畢業後繼續進修碩士課程，最終以優秀的成績畢業，力證自己是才貌雙全的高材生。
她曾和泰國版郭富城蘇格拉瓦卡那諾（Weir）愛情長跑9年，然而兩人在2021年11月情變，前任在2022年更迅速閃婚並且生子，如今Bella也傳出新戀情，也讓粉絲們相當祝福。
而新戀情的對象Will是泰國最大商業集團卜蜂集團的家族的後代，卜蜂集團的業務非常廣泛，包括零售、電信、地產、金融，旗下員工近 20 萬人，Will可說是名副其實的財閥後代。
身為「富四代」，Will從美國名校畢業後沒有馬上接手家族生意，反而自立門戶，開設了屬於自己的投資公司，他所打理的公司業務，遍佈整個東南亞，跟Bella站在一起簡直是金童玉女。
如今兩人熱戀，Will更疑似為了Bella開設Instagram帳號，兩人在公眾場合高調放閃，也引起粉絲們的關注，稱讚兩人的故事宛如偶像劇般浪漫。