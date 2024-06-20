腳底癢到失眠！她以為香港腳「狂抹藥膏無效」 竟是不寧腿症候群
一名上班族女性近半年來因為睡前腳板、腳踝、腳底處奇癢無比，導致嚴重睡眠困擾，雖嘗試過多種治療方法，包括擦藥膏或按摩等，但症狀未見改善，持續睡不好已嚴重影響日常生活，決定到大醫院檢查，才發現是不寧腿症作祟，經醫師協助制定個人化治療計畫，症狀明顯緩解，生活也回歸正軌。
家庭消費中心／綜合報導
萬芳醫院睡眠中心主任陳兆煒說，不寧腿症是一種神經系統疾病，症狀多樣化，通常是小腿以下有不適感，不過病人感受不盡相同，有人形容皮膚上像是有蟲子在爬、螞蟻在咬，或是有灼熱感等，共通點是夜間時症狀加劇，白天反而無異狀，因此常導致睡眠困難，隔天精神疲倦，長期累積下來將影響情緒、社交及工作表現。
陳兆煒指出，根據臨床經驗，不寧腿症約有1/4病人深感困擾，例如上述上班族，腳底癢感劇烈，長達半年難以入睡，起初還懷疑自己感染香港腳，輾轉多家皮膚科門診及藥膏治療，症狀都未見好轉，到萬芳醫院就診才確認是不寧腿症。
此外，陳兆煒說，不寧腿症患者年齡從25~60歲不等，病因可能包括貧血、懷孕、藥物等副作用，或熬夜、生活壓力引起，但因一般人對此疾病較不熟悉，所以容易被忽視，對生活的影響卻不容小覷。
針對不寧腿症治療，陳兆煒表示，此症並非絕症，透過及時診斷和有效的藥物治療，並調整生活方式，大部分病人的症狀都能減輕，提醒民眾若有難以入睡或睡不好的問題，應諮詢神經內科或睡眠醫學專科，及時就醫才能盡早改善生活品質。