賴清德為何開記者會？黃暐瀚揭「言外之意」：不會做這件事
台灣民意基金會最新民調顯示，4成8民眾大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，2成6不贊同，代表賴清德上任第一個月，只獲不到半數人民的支持，與上月相比，大幅下降9.8個百分點，相當流失近200萬人支持。而資深媒體人黃暐瀚指出，賴清德19日召開記者會接受媒體提問，目的是在透過記者會告訴民眾自己可以做到即問即答，但不會去立法院接受藍白立委提問。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚19日在節目《關鍵時刻》表示，台灣民意基金會的民調顯示，對於賴清德不太贊同、一點也不贊的比例，變動幾乎在1個百分點之內，可整體民調卻下跌近10個百分點，最主要就是還算贊同的人，移動到沒意見，代表本來很挺賴清德的人，現在有一點鬆動了。
黃暐瀚說，賴清德學前總統陳水扁在上任滿月時舉行記者會，過程中第四次講了「中華民國與中華人民國共和國互不隸屬」。黃暐瀚直言，若美國認為賴清德此說法會升高台海緊張局勢，早就制止他了，但賴清德已經講了4次，甚至還做了短影音；且TVBS曾做過民調，針對賴清德在就職演說提及「兩岸互不隸屬」，有64%民眾支持，而台灣民意基金會的最新民調也顯示，有74.3%的民眾支持。
黃暐瀚提到，賴清德被問及為何要提國會改革法案的覆議案時，以民調有51.8%支持覆議來說社會過半支持。黃暐瀚認為，賴清德的舉動就是要告訴民眾，他當過行政院長，什麼問題來都可以即問即答，可以開記者會回應，但就是不會去立法院做國情報告，而昨天的記者會只是第一場，後續可能一場接一場接受提問，但就是不會去立法院接受藍白立委提問。