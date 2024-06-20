盧秀燕穿浴衣力拚谷關觀光 祭「百團獎百萬」旅遊方案吸暑假團客
台中市在花蓮大地震中，以大梨山地區道路受損最為嚴重，加上進入雨季，導致許多人因擔心落石不敢到山區遊玩，高山地區飯店訂房率銳減；不屬於「災區」的谷關，更是大呼無妄之災。台中市長盧秀燕今天率隊前往谷關，換上浴衣露小腿拚觀光，並宣布祭出「百團獎百萬」獎勵旅遊方案吸引暑假團客。
記者顏幸如／台中報導
台中市大梨山地區自921地震後實施便道管制，管制站起點在海拔800多公尺的谷關風景特定區之上。0403花蓮地震之後，中橫便道多次因雨後土石鬆動傳出落石，道路臨時封閉，導致對台中不熟悉的民眾，誤將海拔較低的谷關地區也列為危險地帶，觀光客銳減。
谷關地區以溫泉聞名，盧秀燕今（20）日與藝人張文綺換上浴衣，在谷關的飯店樹下品嘗梨山茶與白冷肉包。難得露腿拚觀光，盧秀燕與多位在地議員一起在特有的弱鹼性碳酸氫溫泉泡腳，享受正當季的梨山西瓜李等水果。
她指出谷關是台灣八大景點之一，溫泉的水質相當清澈透明，浴後皮膚柔細，又有「美人湯」之名，不僅可舒緩工作壓力，更能減輕身心疲勞、養生美顏。市府為了振興谷關觀光，將推出「百團獎百萬」獎勵旅遊方案，她強調「來谷關玩很便宜耶」！
觀旅局表示，市府自5月底起，已邀請旅行社以谷關為主軸設計遊程，引入團體旅客至少40團，每團提供1萬元獎勵金。今天再宣布加碼，7月初起將再引至少60團到大梨山地區旅遊，每團提供1萬元獎勵金，推「百團獎百萬」獎勵旅遊，全力引客到谷關、梨山地區。