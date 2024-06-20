搶攻毛小孩商機！亞太農業展移師台南　寵物光明燈、保健品全都有

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參展廠商當中，國內動物藥品大廠永鴻生技近年來積極開發治療與預防保健的寵物相關產品，在展場引發關注。永鴻生技總經理鍾威凱指出，除傳承自永信集團多年蓄積的藥品研發能量，近年來亦透過產官學合作，積極推動「精準用藥、綠色養殖」的多元產品發展，利用大數據分析建立兼顧營養、免疫與環境永續的技術平台，嘉惠飼料、畜牧與水產養殖業者，並持續倡議低蛋白環保飼料配方，運用酵素與植生素等創新配方協助畜牧業降低氨氣、甲烷、與硫化氫等有害排放，在2022年亦得到農業部科技農企業菁創獎的殊榮肯定。
在伴侶動物方面，永鴻秉持動物福利原則，全力發展兼具風味適口性與投藥便利性的專用藥物與保健產品，逐步緩解國內外獸醫長期以來缺藥的窘境。目前貓狗用藥，大多沿用人類使用的藥物，適口性跟投藥便利性並非站在毛小孩角度思考，因此永鴻生技開發以毛小孩量身打造的各類藥品，讓毛小孩更適口，醫生或主人投藥更安心便利。
本次展覽適逢台南400年，台南一直都是台灣農業發展史非常重要的農業基地，近年來在市府團隊在農業科技的努力與成長有目共睹。這次共有13個國家近200家廠商參展，今年的展覽主題以「永續」、「創新」、「環保」為核心理念，並推動產業轉型升級。內容亦涵括農漁畜牧各式最新自動化設備、創新技術及尖端生技產品及服務，有來自世界各國的眾多專業買家登錄參與，足見台灣農業科技產業化成果豐碩，受到國際肯定。