「反濫權、護民主」台中開講　民眾：擴權害民絕不容許

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市黨部主委許木桂表示，國會濫權法案違憲亂政，立委的職責是立法，不是推動侵害人民權利的法案，懇請黨員先進呼籲選區立委支持覆議案，共同維護憲政秩序，目前國會正在進行的惡法，人民絕對有需要知的權益，台中市街口開講，將一場一場辦下去。
市黨部主委許木桂、市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、前主委賴奇宏、前議員劉國隆、北區里長聯誼會長游金隆及多位黨公職人員，與眾多鄉親共同響應反對「國會擴權」。參與民眾高舉「反濫權、護民主」等標語表達不滿，更氣氛地說「立委大到像檢察官，亂搞一通！」，立委是民代，都是我們投票選出來，反而濫用權力來調查人民，對老百姓太不公平。
陳俞融表示，沒有討論，就沒有民主，程序不正義、過程不透明，國會改革的正當性蕩然無存，毫無公平正義。立法委員肩負起監督政府、審查預算、訂定福國利民的法案等責任，但不是違憲亂政，侵害五院憲政體制，立委不該推動侵害人民權利的法案。
議員陳淑華指出，藍白兩黨要強行推動法案對於民眾權益影響甚大，調查權凌駕於考試院、監察院之上，國會濫權對台灣的威脅跟影響，讓民眾能清楚了解，這攸關國家未來，團結守護台灣的自由民主。
議員張芬郁表示，立法院凌駕於監察院、考試院及司法院之上，這樣違憲將會破壞五權分立，備詢是行政院長的責任，不是總統，如此修法，讓憲法精神蕩然無存，絕不容許如此民主倒車的行徑，必須堅持程序正義。
現任北區里長聯誼會長、錦平里游金隆里長指出，行政院提出「立法院職權行使法」及「中華民國刑法」等修正案覆議案，將21日記名表決覆議案，呼籲大家支持覆議案。