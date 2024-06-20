林襄穿短裙「M字大開腿」餵食西裝男！他反應全被錄 火辣畫面曝
啦啦隊女神林襄憑著姣好的臉蛋和可愛的個性，獲得許多死忠粉絲的支持，近年人氣不斷攀升，而她從樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」跳槽到味全龍當「小龍女」後，一舉一動也備受矚目。近日林襄上節目《11點熱吵店》，被主持人Cue一邊跳舞一邊餵食現場的男來賓，火辣熱舞讓對方忍不住當場出聲驚呼，其他來賓看了也都紛紛要求要排隊給林襄餵食。
記者洪生儒／綜合報導
在節目《11點熱吵店》近日播出的「最佳必娶女人票選」主題單元中，模特兒邱慧雯帶著手作便當上節目，其中一位穿著西裝外套的男來賓被選上台來試吃，被問到邱慧雯是否是他的理想型時，男來賓坦言「還可以」，馬上又被追問現場真正喜歡的人是誰，他則坦白表示是「林襄」。
主持人沈玉琳便決定替男來賓完成心願，幫忙Cue了林襄上前來餵食男來賓，而且要以「炫技版餵食」來滿足來賓，林襄一上台氣勢十足，扭腰擺臀通通都秀出來，過程中還主動把手搭在男來賓的肩膀上，最後還以性感的起立蹲下M字開腿來做結尾，充分展現了她的魅力，現場所有人看了都嗨起來，紛紛要求要排隊給林襄餵食，邱慧雯在一旁也佩服地說：「輸了輸了。」
此外，林襄過去曾透露自己是戀愛腦，也有養過男生，而被熊熊問到偷吃男跟家暴男二擇一會選誰時，她則表示會選家暴男，「因為他打完我之後又想求和，我就說你讓我揍回來，我才舒服。」林襄也曾坦言自己遇過劈腿男，也原諒對方好多次，但對方的理由就說：「我只是想要XX而已，回到家就是跟寶寶吃飯，我不跟那些女生吃飯，我只要X她，回來只跟寶寶抱抱睡。」當時不少粉絲聽了都相當心疼林襄的遭遇，都勸她不要再那麼傻。