許瑋甯《都市懼集》回家遭陌生男子攔截 驚恐喊：你要幹嘛！
「沒有鬼的恐怖故事」新型態短影音台劇《都市懼集》今（20）日發布正式預告，劇中許瑋甯衝回家時竟遭男子攔截，她驚恐大喊，「你要幹嘛！」接續李沐躺在床上睜大眼，似乎聽到樓上怪聲音令人毛骨悚然；此外，深夜在公園夜跑的曾愷玹似乎被怪人尾隨，後續還冒出小孩喊「新朋友，在床底下」，令人恐懼發毛的情節。
記者李欣容／台北報導
《都市懼集》全劇共34集極短篇、每集3至10分鐘，在〈大眾運輸〉單元中，由許瑋甯、竺定誼主演的「計程車招呼站」，將成為開播日打頭陣播出。劇中許瑋甯飾演經常加班到深夜搭計程車回家的OL，某日大雨又搭到同一台車，逐漸發現司機詭異的言談舉止，許瑋甯則表示，很喜歡劇中光影特殊的呈現，「其實很多時候導演的設計和攝影師的鏡頭角度都幫助了我，更很好玩的是因為這個恐怖故事本身，可以用很多不同的鏡頭角度，來呈現這種潛藏在日常的恐怖故事。」並透露喊卡後還特地去看了回放，透過小螢幕也十足感受到畫面的恐怖氛圍。
在〈夜生活〉單元飾演夜跑女子的曾愷玹，睽違2年再度回歸小螢幕的曾愷玹，她透露當時為了角色在公園來回跑好幾公里大爆汗，「因為要配合鏡位有不同層次、不同速度和各種情緒的跑，但我真的精神奕奕地從頭跑到尾，所以體力上我也給自己打滿分。」