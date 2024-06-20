賴清德下令「抗爭到底」？黃暐瀚點名3大苦主：只能對撞或跳船

全台唯一入選！雲林縣獲選全球TOP7智慧城市　農業雙重轉型獲肯定

▲雲林縣獲選2024 ICF全球TOP 7智慧城市，副縣長謝淑亞副參加國際智慧城市論壇分享雲林農業雙重轉型。（圖／雲林縣政府）
▲雲林縣獲選2024 ICF全球TOP 7智慧城市，副縣長謝淑亞副參加國際智慧城市論壇分享雲林農業雙重轉型。（圖／雲林縣政府）

記者林莞茜／綜合報導

國際智慧城市組織（ICF）公布「全球7大智慧城市」，雲林縣成全台唯一入選城市，雲林副縣長謝淑亞19日在「AI創新加乘永續治理」國際智慧城市論壇中提到，雲林縣面臨缺工、產業人口結構老化以及氣候變遷等發展困境，雲林縣凝聚各界共識，導入數位科技、智慧服務，將雲林打造成融合數位智慧和綠色永續的智慧城市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
智慧城市是以科技技術及公共設施為基礎，發展符合城市願景或目標之智慧功能，以提升居民生活之便利性，更創造永續發展之城市生態環境。國際智慧城市組織（ICF）公布最新「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，獲得國際肯定，更是台灣唯一入選城市，而今（2024）年評選項目包括數位連結與服務、工作與數位科技人才、科技創新、公民參與、數位包容、永續共6大智慧城市指標。

▲雲林縣獲選2024 ICF全球TOP 7智慧城市，副縣長謝淑亞副參加國際智慧城市論壇分享雲林農業雙重轉型。（圖／雲林縣政府）
▲雲林縣獲選2024 ICF全球TOP 7智慧城市，副縣長謝淑亞副參加國際智慧城市論壇分享雲林農業雙重轉型。（圖／雲林縣政府）
雲林縣副縣長謝淑亞出席由新北市政府與國際智慧城市組織(Intelligent Community Forum, ICF)共同舉辦「AI創新加乘永續治理(AI: The Innovation Accelerator)」國際智慧城市論壇，會場來自美國、澳洲、加拿大、歐洲各地城市代表、臺灣地方政府、產業先驅、學者等精彩的專題演講與論壇，跨領域、跨城市、跨國界共同探討推動人工智慧應用在公共政策、產業轉型和城市發展上的經驗分享與交流。

雲林縣獲選為全球TOP 7智慧城市，接續第一階段獲選「全球21大智慧城市」(The SMART 21)，在今年評比中進一步榮獲第二階段「全球7大智慧城市」(The TOP 7)。

謝淑亞表示，雲林於2019年配合行政院推動「地方創生元年」，透過400場的共識會議，深入地方DNA；也藉由淨零減碳政策的推動，邀請產業先進、農民團體及社區代表等企業團體達成產業共識、農業共識以及社區共識，共同面對農業在遭遇產業困境，如：缺工、產業人口結構老化，以及氣候變遷，如：寒害、乾旱、極端天氣導致農作物歉收、損害等等外在挑戰和刺激影響下，藉由數位轉型與綠色轉型的思維方法帶動農業升級，發展智慧科技技術與淨零排放概念結合的雙軸轉型方法論，成功打造包容、安全、韌性並具地方特色的氣候智慧型農業(Climate-Smart Agriculture, CSA)。

▲雲林縣獲選2024 ICF全球TOP 7智慧城市，副縣長謝淑亞副參加國際智慧城市論壇分享雲林農業雙重轉型。（圖／雲林縣政府）
▲雲林縣獲選2024 ICF全球TOP 7智慧城市，副縣長謝淑亞副參加國際智慧城市論壇分享雲林農業雙重轉型。（圖／雲林縣政府）

他嫌雲林「存在感超低」！眾打臉：隱形富豪一堆　還是最強宗教地

智慧製造新里程！產業園區管理局中港園區宇隆科技新廠啟用

英國QS最佳留學城市揭曉　台灣5城市上榜！台北市首入前30名

全球生活成本最高城市排名！香港蟬聯榜首　台北只排69名

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載