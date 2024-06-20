全台唯一入選！雲林縣獲選全球TOP7智慧城市　農業雙重轉型獲肯定

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雲林縣副縣長謝淑亞出席由新北市政府與國際智慧城市組織(Intelligent Community Forum, ICF)共同舉辦「AI創新加乘永續治理(AI: The Innovation Accelerator)」國際智慧城市論壇，會場來自美國、澳洲、加拿大、歐洲各地城市代表、臺灣地方政府、產業先驅、學者等精彩的專題演講與論壇，跨領域、跨城市、跨國界共同探討推動人工智慧應用在公共政策、產業轉型和城市發展上的經驗分享與交流。
雲林縣獲選為全球TOP 7智慧城市，接續第一階段獲選「全球21大智慧城市」(The SMART 21)，在今年評比中進一步榮獲第二階段「全球7大智慧城市」(The TOP 7)。
謝淑亞表示，雲林於2019年配合行政院推動「地方創生元年」，透過400場的共識會議，深入地方DNA；也藉由淨零減碳政策的推動，邀請產業先進、農民團體及社區代表等企業團體達成產業共識、農業共識以及社區共識，共同面對農業在遭遇產業困境，如：缺工、產業人口結構老化，以及氣候變遷，如：寒害、乾旱、極端天氣導致農作物歉收、損害等等外在挑戰和刺激影響下，藉由數位轉型與綠色轉型的思維方法帶動農業升級，發展智慧科技技術與淨零排放概念結合的雙軸轉型方法論，成功打造包容、安全、韌性並具地方特色的氣候智慧型農業(Climate-Smart Agriculture, CSA)。