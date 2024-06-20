名家論壇》賈程年／端不出新菜的賴清德

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然而，疊床架屋式的委員會組織不僅難以發揮作用，每一季開一次會的頻率也讓人無法相信能有什麼實效。從賴清德記者會上的發言不難看出，他還是在用文字堆疊內容，講了一大堆高大上的理念，一下韌性、一下永續，但就是缺少具體做法。
一下子總統府多了三個任務型委員會，沒有人監督，也無人管考，委員會的結論是否能夠落實到執行面，而各部會首長又會確實執行委員會的決議嗎？這都是大哉問。賴清德執政一個月後，端出來的菜就是這三道，真的讓人傻眼！
蔡政府任內最為人所詬病的問題之一就是「狂設辦公室」，一遇到問題就設辦公室來處理，彷彿設了辦公室問題就能解決。打詐專案辦公室、亞灣新創園暨5G AIoT專案辦公室、新南向政策辦公室、對外經貿談判辦公室、TPP溝通專案辦公室、少子化對策辦公室、地方創生專案辦公室、個人資料保護專案辦公室…等，如今人走茶涼，這些辦公室還在嗎？問題解決了嗎？
好的不學學壞的。現在賴清德一上來就要成立三個委員會，實在懷疑成立委員會對於此刻台灣正面臨的能源、區域及環境危機，到底有多少效用。
回過頭來看這一個月，賴清德彷彿還沉浸在勝選舒適圈中，先不說從投票日當天到就職日有五個月的時間，賴清德完全沒有利用，浪費時間；就連就任後的一個月也鮮少露面，更別說走入基層了。
我幫他算了一下，以總統府公布的新聞稿為準，5/20後賴清德到6/19一共有28場接見、8場會晤，活動行程卻只有17場。這一個月，國政如麻，沒看到賴清德針對國家重要議題或是重大政策召開會議，倒是接見了各國來訪的訪賓跟接受美國《時代雜誌》的專訪，光環全都集中在他一人身上。
全台護理師荒不重要嗎？災後都市更新不重要嗎？振興觀光產業不重要嗎？陸籍小艇直闖漁人碼頭不重要嗎？財劃法、統籌款不均不重要嗎？每一項都是大事，但賴清德硬是成立這三個委員會，現行機制不用，找了一堆新閣員還不夠，現在還要再外聘委員，實在令人搖頭。
對照這兩天，被綠委稱作是「外星人內閣」的閣員們，在立院還在適應、揣摩上意，連卓榮泰都要大家多包容、多寬容，可見這些賴清德欽點的閣員們水土嚴重不服，就連郭智輝的「考慮核電說」都一改再改。這一個月賴政府到底在幹嘛？
廚師都換了一批，也給了時間找食材，總舖師還是炒不出像樣的菜，把舊菜洗洗、炒炒就想逼客人吃下去，難怪會遭到這麼多客訴，最後搞得大家吃壞肚子。
●作者：賈程年／資深媒體人
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