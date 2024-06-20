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《我推的孩子》真人預告！星野愛傳奇舞台、身亡　齋藤飛鳥神還原

▲真人版影集《我推的孩子》的關鍵角色「星野愛」由齋藤飛鳥（右）飾演，她神還原劇中傳奇舞台。（圖／Yorimen X、【推しの子】ドラマ&映画公式 YouTube）
▲真人版影集《我推的孩子》的關鍵角色「星野愛」由齋藤飛鳥（右）飾演，她神還原劇中傳奇舞台。（圖／Yorimen X、【推しの子】ドラマ&映画公式 YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本人氣動漫《我推的孩子》今年1月宣布推出真人影集與電影，預告今（20）日正式出爐，劇中關鍵角色「星野愛」由前乃木坂46成員齋藤飛鳥飾演，她神還原傳奇偶像的出道表演，使得預告瀏覽量迅速攀升；女主角星野露比（齊藤渚 飾）、男主角星野阿奎亞（櫻井海音 飾）、天才童星有馬佳奈（原菜乃華 飾）、高三YouTuber（Ano 飾）的現身場面，亦大獲好評。

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▲劇中，當紅偶像「星野愛」被粉絲刺殺身亡，她的小孩露比、阿奎亞跟隨腳步踏入演藝圈出道。（圖／【推しの子】ドラマ&映画公式 YouTube）
▲劇中，當紅偶像「星野愛」被粉絲刺殺身亡，她的小孩露比、阿奎亞跟隨腳步踏入演藝圈出道。（圖／【推しの子】ドラマ&映画公式 YouTube）
《我推的孩子》故事講述婦產科醫師遇到自己的偶像「星野愛」，他發現對方身懷龍鳳胎並協助接生；某天，醫生卻轉世成為「星野愛」的兒子阿奎亞，女兒露比則是醫生曾照顧的病童。升格人母的「星野愛」有一天被拜訪的粉絲刺殺身亡，有前世記憶的兒子與女兒，決定踏入演藝圈成為偶像，進而發現業界殘酷生態，以及「星野愛」被殺的真相。

由於《我推的孩子》真實描述當今日本的演藝圈生態，加上有大量難以猜測、多次反轉的情感以及推理復仇的劇情，播出後受到廣大觀眾喜愛，而片名的「推」字，在日本偶像業界是指「粉絲所推薦的人」，在本作則是轉生為「我所『推』的偶像孩子」，指的就是「星野愛」的兒子阿奎亞，女兒露比。

真人版預告中，齋藤飛鳥飾演的傳奇偶像「星野愛」，在粉絲熱烈的歡呼中熱舞表演，造型跟動漫裡一模一樣；包含兒女跟隨腳步、參加戀愛實境節目等場面都神還原；就連「星野愛」被粉絲突擊刺殺也是驚悚逼真，反轉劇情讓人期待，而該劇確定11月28日在亞馬遜「Amazon Prime Video」全球上線，電影12月20日在日本上映。

值得一提的是，飾演「星野愛」的齋藤飛鳥，曾是知名女團乃木坂46的成員，但她已在2022年12月31日畢業；如今能透過《我推的孩子》再次看到齋藤飛鳥變回偶像唱歌跳舞，令不少粉絲直呼期待。

▲阿奎亞由櫻井海音飾演（左），露比由齊藤渚飾演。（圖／【推しの子】ドラマ&映画公式 YouTube）
▲阿奎亞由櫻井海音飾演（左），露比由齊藤渚飾演。（圖／【推しの子】ドラマ&映画公式 YouTube）

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