阿里山林鐵將全線通車！7/7起每日4班「列車時刻表」出爐
歷經莫拉克、杜鵑颱風重創而中斷15年的阿里山林業鐵路，歷經長時間的鐵路修復工程，終於迎來好消息，即將在7/6起全線通車，並於當日舉行通車典禮，7/7起開始每日行駛4班定期列車。至於全新打造的觀光列車福森號，則是預計最快7月下旬加入營運。
記者魏妤庭／台北報導
阿里山林業鐵路自2009年遭莫拉克颱風侵襲，造成421處災害而停駛，歷經6年修護後，原本預定在2015年底全線通車，但在當年9月卻又遇到杜鵑颱風，使得十字路站到屏遮那站間的42號隧道發生2處長達55公尺的大型崩塌。雖然遊客仍可以從嘉義火車站搭到阿里山十字路站，再轉乘接駁車抵達阿里山森林遊樂園區，但需要轉搭不同交通工具才可抵達。
林鐵處副處長周恆凱表示，工程最嚴峻的42號隧道全線修復完成，日前通報交通部履勘完成，正進行細項改善計畫。鐵道局也在日前針對未通車路段進行臨時檢查，積極辦理相關改善事項，預計6月底前完成改善，並於7/6起全線通車，7/7開始每日行駛4班定期列車。
林鐵處公告7/7起每日行駛4班定期列車班次，包含9點、10點等2班次從嘉義車站出發，分別在12點抵達十字路車站、14點56分到阿里山車站；11點50分從阿里山出發，15點45分抵達嘉義車站、14點從十字路車站出發，16點55分抵達嘉義車站。售票時間則將另行提前公布。
此外，不少遊客相當關心全新打造的觀光列車福森號何時營運，林鐵處表示，目前已經委託雄獅旅行社規劃套裝行程，預計最快7月下旬就會加入台灣。