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熟齡女優35歲才下海！15歲兒見她「成人寫真」崩潰：不要更有名了

▲54歲日本熟齡AV女優翔田千里，35歲才下海，隨著兒子慢慢長大，進入青春期，看到媽媽寫真書的真實反應讓她哭笑不得。（圖／翻攝自翔田千里X）
▲54歲日本熟齡AV女優翔田千里，35歲才下海，隨著兒子慢慢長大，進入青春期，看到媽媽寫真書的真實反應讓她哭笑不得。（圖／翻攝自翔田千里X）

記者吳昕蓓／綜合報導

54歲日本熟齡AV女優翔田千里，2000年和丈夫離婚後，35歲才下海，在成人界打滾20年，她靠著拍片努力賺錢將兒子養大，隨著兒子慢慢長大，進入青春期，翔田千里近來接受《週刊文春》訪問，也透露兒子看到她寫真書的真實反應，讓她實在是哭笑不得。

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▲54歲日本熟齡AV女優翔田千里，2000年和丈夫離婚後，35歲才下海，在成人界打滾20年。（圖／翻攝自翔田千里X）
翔田千里受訪時表示，和丈夫離婚時兒子才2歲，踏入AV界後所賺的錢也成為家中主要經濟來源，她坦言兒子小學四年級就有手機了，所以猜測兒子在當時就會從網路上得知她是AV女優的消息，直到兒子15歲進入青春期，竟在書店看到架上有她的成人寫真，回到家之後對她說：「真的不要再變得更有名氣了啦...。」

由於當時的日本超商都還會販賣成人雜誌，翔田千里透露，因此如果剛好自己有登上雜誌封面，和朋友經過時就會刻意避開，她也提到兒子非常乖巧，很感謝自己辛苦養育之恩：「我兒子曾經對我說，我既是媽媽，也是爸爸，很感謝我好好把他拉拔長大。」她強調母子倆的感情非常好，是母子也是最好的朋友。

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▲翔田千里坦言，她現在年齡增長，除了年老色衰，最擔心的還是健康、體力的問題。（圖／翻攝自翔田千里X）
翔田千里坦言，她現在年齡增長，除了年老色衰，最擔心的還是健康、體力的問題，因為AV女優是體力活，然而她現在已經50幾歲，隨著體力下滑，她拍攝時會很吃力，健康狀況也大不如前，如今她除了身體微恙就去看醫生，也會聽從朋友建議，開始吃中藥養生，同時做瑜伽等運動來維持身體健康。

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