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iOS 18隱藏功能曝！iPhone「嘿Siri」喊膩了　可改「嘿，心凌」

▲國外論壇有網友發現，在iOS 18 Beta版出現了「語音捷徑」新功能 ，可以把「嘿Siri」用其他的名字來觸發。（示意圖／取自pixabay）
▲國外論壇有網友發現，在iOS 18 Beta版出現了「語音捷徑」新功能 ，可以把「嘿Siri」用其他的名字來觸發。（示意圖／取自pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果的語音助理「嘿Siri」如果已經覺得喊膩了的話，今年秋天開始就可以改成自己喜歡的名稱了。國外知名論壇Reddit有網友發現，在iOS 18 Beta版出現了「語音捷徑」新功能 ，可以把「嘿Siri」用其他的名字來觸發，該功能引起網友討論，有人認為可以改成「嘿，心凌」，同時認為改名功能「在對岸一定沒辦法用」。

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國外網友搶先下載了iOS 18 Beta版發掘新功能，發現了可以在「輔助使用」功能裡面的「語音捷徑」把原本的「嘿 Siri（Hey,Siri）」改成想觸發Siri的新名稱，設定成功後就能在iPhone上喚醒語音助理。

而在測試過程中也發現，有人提到改掉「嘿Siri」需等待Siri喚醒後才能下指令，無法「嘿Siri」後直接問問題，便利性較低。此外，蘋果其他設備，像是HomePod，就一樣需要照原本方式「嘿Siri」才能喚醒Siri。

該功能在台灣也引發討論，Ptt上網友笑稱「可以叫小愛同學」，同時提供各種五花八門的有趣名稱，包含嘿 you、嘿google、嘿 姆咪、嘿 cook，還有諧音「嘿 心凌」，但有人認為「再改下去，iPhone都不iPhone了」，同時認為這功能在對岸一定沒辦法用。

▲Siri。（圖／翻攝官網）
▲iOS 18可以改變觸發Siri的名稱，但其他設備就一樣需要「嘿，Siri」才能喚醒Siri。（圖／翻攝官網）

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