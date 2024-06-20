艾怡良、陳建瑋「金曲頒錯獎」結緣合作！他卻角膜潰瘍：差點失明

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而這幕成為去年金曲獎令人印象深刻的收視高點，沒想到也意外促成了陳建瑋和艾怡良合作的機緣。事隔一個月，艾怡良的經紀人主動聯絡陳建瑋，雙方迅速地達成合作意願，歌曲由陳建瑋作曲，再交由艾怡良填詞，很快地在去年9月就完成了Demo。此次陳建瑋也特別將名字的諧音「成見（陳建）」，當作歌曲的概念，創作出最新華語對唱情歌〈成見〉，這也是他睽違九年後推出的全新單曲。
不過製作歌曲過程並不順利，原本要在去年完成製作發行，沒想到陳建瑋突遇眼角膜潰瘍。他表示因為平時作息都是晚睡早起，且經常使用電腦，眼睛常有異物感，所以沒有太在意，直到某天晚上眼睛痛到張不開，隔天前往大醫院檢查，才發現眼睛細菌感染嚴重，「一開始只有點眼藥水，但是都沒有好轉，後來醫生決定進行抹片檢查，需要拿刮刀將眼角膜組織刮下來培養觀察，治療期有將近一個月的時間，眼睛都沒辦法睜開。」醫生警告，嚴重的話可能導致失明，所幸及時發現並進行治療，現在他眼睛情況已經好轉。
陳建瑋也坦言，「當時眼睛張不開滿害怕的，也擔心真的會失明。」而現在雖然他的角膜下仍有一塊陰影，但完成治療後，目前並不影響日常生活，這首歌也順利在今年金曲獎前發行，延續兩人的金曲奇緣。歌曲將在6月28日於全平台數位上架。