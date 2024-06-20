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艾怡良、陳建瑋「金曲頒錯獎」結緣合作！他卻角膜潰瘍：差點失明

▲艾怡良（左）、陳建瑋（右）因為金曲頒錯獎結緣，進而談合作，不過陳建瑋在製作歌曲過程中角膜潰瘍、差點失明。（圖／小宇宙音樂工作室提供）
▲艾怡良（左）、陳建瑋（右）因為金曲頒錯獎結緣，進而談合作，不過陳建瑋在製作歌曲過程中角膜潰瘍、差點失明。（圖／小宇宙音樂工作室提供）

記者朱祖儀／綜合報導

去年金曲獎頒獎典禮上，歌手艾怡良不慎把評審團主席陳建騏看成得獎者，導致入圍者陳建瑋以為自己得獎，鬧出「頒錯獎」的烏龍，不過意外讓2人結緣，陳建瑋以名字諧音創造出新曲〈成見〉，與艾怡良一起合唱。只是在歌曲創作期間，陳建瑋因為眼角膜細菌感染，導致角膜潰瘍長達1個月，眼睛幾乎無法打開，甚至差點失明，所幸完成治療後目前已無大礙，歌曲也在今年金曲獎前發行。

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金曲台語歌王陳建瑋屢屢推出新作品都廣受各界好評，他不僅能唱、能寫、更能編曲製作，去年也以歌曲〈變身〉入圍第34屆金曲獎最佳單曲製作人。不過當時艾怡良擔任頒獎嘉賓時不慎口誤，把評審團主席陳建騏當成得獎者，喊出「陳建…」，讓陳建瑋誤以為是自己得獎。所幸最後陳建瑋高EQ的回應化解尷尬，讓該烏龍事件順利落幕。

而這幕成為去年金曲獎令人印象深刻的收視高點，沒想到也意外促成了陳建瑋和艾怡良合作的機緣。事隔一個月，艾怡良的經紀人主動聯絡陳建瑋，雙方迅速地達成合作意願，歌曲由陳建瑋作曲，再交由艾怡良填詞，很快地在去年9月就完成了Demo。此次陳建瑋也特別將名字的諧音「成見（陳建）」，當作歌曲的概念，創作出最新華語對唱情歌〈成見〉，這也是他睽違九年後推出的全新單曲。

▲艾怡良（左）、陳建瑋（右）因為金曲頒錯獎結緣，進而談合作，不過陳建瑋在製作歌曲過程中角膜潰瘍、差點失明。（圖／小宇宙音樂工作室提供）
▲陳建瑋（右）和艾怡良（左）合作期間角膜潰瘍、差點失明，所幸目前已無大礙。（圖／小宇宙音樂工作室提供）
不過製作歌曲過程並不順利，原本要在去年完成製作發行，沒想到陳建瑋突遇眼角膜潰瘍。他表示因為平時作息都是晚睡早起，且經常使用電腦，眼睛常有異物感，所以沒有太在意，直到某天晚上眼睛痛到張不開，隔天前往大醫院檢查，才發現眼睛細菌感染嚴重，「一開始只有點眼藥水，但是都沒有好轉，後來醫生決定進行抹片檢查，需要拿刮刀將眼角膜組織刮下來培養觀察，治療期有將近一個月的時間，眼睛都沒辦法睜開。」醫生警告，嚴重的話可能導致失明，所幸及時發現並進行治療，現在他眼睛情況已經好轉。

陳建瑋也坦言，「當時眼睛張不開滿害怕的，也擔心真的會失明。」而現在雖然他的角膜下仍有一塊陰影，但完成治療後，目前並不影響日常生活，這首歌也順利在今年金曲獎前發行，延續兩人的金曲奇緣。歌曲將在6月28日於全平台數位上架。

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