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「協尋昔日民進黨」　陳昭姿嘆自己從沒變過、只見民進黨高傲雙標

▲民眾黨立委陳昭姿強調自己從來沒變，是民進黨昨是今非。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.20）
▲民眾黨立委陳昭姿強調自己從來沒變，是民進黨昨是今非。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.20）

記者林詠青／台北報導

民眾黨立委陳昭姿，近期因黨團在藍營黨產條例案一讀未出席投票，遭質疑一轉長期立場、替國民黨翻案。陳昭姿今（20）天表示，過去自己的確為了勤政、清廉、愛鄉土的民進黨出錢出力支持，但在民進黨完全執政後，「我只看到高傲、雙重標準」。她並強調「我陳昭姿從沒變過」，發出近900字的文章要「協尋昔日民進黨」。

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民眾黨立委陳昭姿配合黨團運作，在藍營提案修黨產條例一讀時，與所有黨團成員一起採取不出席投票的行動，遭獨派等質疑是替國民黨翻案，她事後抱怨，其實自己很想去投反對票，表達長期以來的立場。黨主席柯文哲也替她緩頰稱，這次修法跟救國團有關，民眾黨是對追殺救國團有疑慮，不是要替國民黨翻案。

陳昭姿今天則在臉書發出近900字的文章，強調「我陳昭姿從沒變過」，始終如一的認同民主自由，堅持守護台灣主權。過去她不但支持民進黨，還出錢出力，幫民進黨候選人站台、募款、輔選；但在民進黨完全執政後，陳昭姿感嘆，她只看到高傲、雙重標準、昨事今非，「令人心寒」。因此她要「協尋昔日民進黨」並質問「民進黨初心如今安在」？

陳昭姿批評，是民進黨背棄當初的理想，忘了國會改革的承諾。她更強調，「台灣是大家的台灣，不是民進黨的專屬」，愛台灣不等於要溺愛民進黨。「從來都不是這樣！也不應該是這樣！」


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