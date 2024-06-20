是金子總會發光！Tatum直言22年輸勇士悲痛欲絕：那是生涯最低谷

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Jayson Tatum稍早接受美媒《ESPN》訪問，談到2年前在總冠軍賽上的失利，他說：「我太累了，不管是在精神上還是肉體上皆是如此，我給自己施加太多壓力和緊張的情緒。我經歷了這一切，輸掉了總冠軍、經歷了自己籃球生涯的最低谷，直到下一年，我以為總該是時候圓夢了，結果又再一次失敗了。」
「你知道站在休息室另一邊的感覺，在更衣室裡，聽到另一支球隊在狂歡慶祝，聽到他們在你的主場慶祝，那簡直是毀滅性的感受。」Jayson Tatum說到。
塞爾提克終於在今年完成最終目標，捧起隊史睽違將近16年的冠軍金盃，Tatum也直言這種感覺真的太美妙，「所有你最喜歡的球員都在那裡，每個偉大或傳奇的人都贏得了總冠軍，所有我尊敬的人都拿下過總冠軍。現在我終於成為其中的一員，這種感覺太棒了。我曾經夢想過它（奪冠）會是什麼樣子，但實際發生之後，我認為這比想像中還要好10倍。」
Tatum表現相當稱職 可惜未能奪FMVP
而根據美媒統計，Jayson Tatum本賽季在季後賽上，在得分、籃板和助攻數方面，全部都排在全隊第一，並且順利幫助球隊拿到總冠軍，只可惜最終FMVP給到的是總冠軍賽上表現更為突出的Jaylen Brown。但Tatum對此結果也沒有怨言，而是相當恭喜自己的好兄弟，能夠獲得此難得殊榮。