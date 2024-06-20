台灣生畢典突揍中國教授！曾嗆復旦「混蛋大學」 被逼入學恨父母
中國上海復旦大學法學院昨（19）日舉行畢業典禮，沒想到卻有一名台灣籍夏姓男學生在台上揮拳毆打教授，目前該生已被警方帶回警局做筆錄。夏姓學生今年1月曾發表一篇文章，大肆抱怨復旦大學的交通、建設、制度等問題，還稱復旦大學為「混蛋大學」，且原本攻擊目標疑似是院長，卻錯打了另一名教授，校方則回應事發原因仍在調查瞭解中。
記者賴禹妡／綜合報導
從影片可見，復旦大學法學院畢業典禮正在舉行學位授予儀式，夏姓學生按順序走到台上時，竟脫序向授證的教授揮拳，導致教授的眼鏡及導師帽噴飛，夏姓學生則隨即跳下台走人。根據《中央社》報導，一名復旦法學院的老師證實，夏姓學生為台灣人，夏生自2019年就讀復旦大學法學院，並輔修生命科學學程。
夏姓學生今年1月曾在社群平台發布一篇「退學理由說明」，文中不斷批判學校的交通、建設、制度等問題，還稱母親在上海人脈深厚。夏姓學生將復旦大學稱為「混蛋大學」，並透露自己根本不想就讀復旦大學，一切都是為了父母的控制慾、虛榮心。
星島日報指出，夏姓學生原本攻擊目標是院長，結果錯打了另一名教授。復旦大學江灣校區保安辦公室工作人員則回應，夏姓學生已被警方帶走做筆錄，遭到毆打的教授則前往醫院治療，事發原因仍在調查瞭解中。