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殺情敵再自戕亡！2年前奪命失敗　嘉義男行兇前吐和解關鍵

▲嘉義男持刀刺殺前妻男友，後續於摩鐵舉槍自自戕，全案導致2死2傷。據了解，陳男在行兇9天前，曾於臉書提及自己2年前就曾刺殺過邱男，不過行兇失敗。（圖／翻攝畫面）
▲嘉義男持刀刺殺前妻男友，後續於摩鐵舉槍自自戕，全案導致2死2傷。據了解，陳男在行兇9天前，曾於臉書提及自己2年前就曾刺殺過邱男，不過行兇失敗。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

嘉義市今天凌晨發生重大命案！陳姓男子（44歲）懷疑邱姓男子（42歲），與自己的前妻有染，今（20）日凌晨3時許架鋁梯潛入邱男位於自強路的住處，將邱男活活砍死，並砍傷前妻與邱男兒子（24歲），隨後逃至汽車旅館並與警方對峙5小時，最終舉槍自戕，全案導致2死2傷。據了解，陳男在行兇9天前，曾於臉書提及自己2年前就曾刺殺過邱男，最終雙方和解，陳男更表示「我當然要跟你和解啊，不然報仇可能還要等三四年後，我早憤恨而亡了」，令人不寒而慄。

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嘉義警方今天凌晨3點13分獲報，自強街發生命案，涉案陳姓男子前往前妻男友邱男住處理論，持刀猛砍邱男導致他當場死亡，邱男24歲兒子及陳男的前妻均遭波及受傷，送醫救治後生命穩定。

▲陳男趁機闖入前妻男友家後，立刻持刀朝前妻現任男友邱男(42歲）以及其子猛砍。（圖／翻攝畫面）
▲陳男趁機闖入前妻男友家後，立刻持刀朝前妻現任男友邱男(42歲）以及其子猛砍。（圖／翻攝畫面）
案發後，陳男駕車逃亡至大仁街一處汽車旅館躲避，由於陳男攜帶槍枝，警方試圖以喊話、勸降，雙方對峙到上午9點半，陳男舉槍自戕，警方將其緊急送往台中榮總嘉義分院救治，上午9點57分宣告不治。

據了解，這並非陳男首次行兇，根據判決書內容，陳男2年前即懷疑妻子婚內出軌邱男，2022年4月10日上午陳男酒後獲知邱男當天將參與遶境，下午便攜帶水果刀前往遶境現場，遇到邱男立即質問他與妻子的關係，雙方隨後爆發激烈口角，陳男取出腰間的水果刀，朝對方狂砍，導致邱男頭皮有開放性傷口、腹胸挫傷、左右手開放性傷口等，嘉義地院審酌雙方已達成和解，邱男撤回刑事告訴，全案公訴不受理。

▲嘉義命案。（圖／翻攝畫面）
▲涉案陳姓男子前往前妻男友邱男住處理論，持刀猛砍邱男導致他當場死亡。（圖／翻攝畫面）
陳男在行兇前於私人臉書頻頻發文，闡述自己遭背叛的痛苦，也提到2年前的傷害事件，陳男指出「你是真的當我低聲下氣跟你談和解是因為我怕進去關嗎？」、「我當然要跟你和解啊，不然報仇可能還要等三四年後，我早憤恨而亡了」，令人不寒而慄。

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