殺情敵再自戕亡！2年前奪命失敗　嘉義男行兇前吐和解關鍵

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案發後，陳男駕車逃亡至大仁街一處汽車旅館躲避，由於陳男攜帶槍枝，警方試圖以喊話、勸降，雙方對峙到上午9點半，陳男舉槍自戕，警方將其緊急送往台中榮總嘉義分院救治，上午9點57分宣告不治。
據了解，這並非陳男首次行兇，根據判決書內容，陳男2年前即懷疑妻子婚內出軌邱男，2022年4月10日上午陳男酒後獲知邱男當天將參與遶境，下午便攜帶水果刀前往遶境現場，遇到邱男立即質問他與妻子的關係，雙方隨後爆發激烈口角，陳男取出腰間的水果刀，朝對方狂砍，導致邱男頭皮有開放性傷口、腹胸挫傷、左右手開放性傷口等，嘉義地院審酌雙方已達成和解，邱男撤回刑事告訴，全案公訴不受理。
陳男在行兇前於私人臉書頻頻發文，闡述自己遭背叛的痛苦，也提到2年前的傷害事件，陳男指出「你是真的當我低聲下氣跟你談和解是因為我怕進去關嗎？」、「我當然要跟你和解啊，不然報仇可能還要等三四年後，我早憤恨而亡了」，令人不寒而慄。
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