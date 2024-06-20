快訊／強調真的沒缺電！郭智輝：要求台電製作用電說明小卡
全台不斷傳出停電事件，屏東縣屏東市、台北市西門町昨日傳出停電，是否缺電再度引發關注。經濟部長郭智輝今（20）日強調「沒有缺電」，並預告7月將公布電力數據，並要求台電製作小卡，說明什麼缺電、什麼是斷電、什麼叫電不夠。
記者呂炯昌／台北報導
立法院全院委員會今日繼續邀集行政院長卓榮泰及行政團隊針對「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」修法覆議案備質詢，郭智輝下午接受媒體聯訪，針對公布用電數據，郭智輝表示，公布數據是讓大家充分安心我們的電是夠的，公布台電有多少機組在運作，譬如下個月核三一號機會下來，下來之後還有機組是在運作，其實大家不用擔心，機載電力都是順利在發電。
郭智輝說，大家可能會擔心突然間有狀況，這些都有預留，預留的份也讓大家都清楚，最後還有一些太陽光或是風力，「所以電真的非常夠。」
郭智輝表示，比較擔心是老舊配電的這些電線，突然間來了狀況，所以他現在一直要求他們（台電）趕快把這些地方抓出來，當然各位發現有些地方好像人越來越多、用電量越來越多，比較擔心，當然可以提早告訴他們，趕快讓台電的班趕快去檢驗，該改該修趕快提早弄好，夏天到讓大家用電很愉快。
郭智輝說，不會公布客戶名稱，因為涉及個資。媒體問說在哪邊公布？郭智輝說，在台電的官網，經濟部會要求台電製作小卡，說明什麼是缺電、什麼是斷電、什麼叫電不夠，會做成大家比較容易看的圖卡。
媒體追問說何時公布，郭智輝說，今天下班時要出來，「沒有就回去罵人」。