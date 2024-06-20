黃仁勳掀AI熱！學者：理工、人文非二擇一　弱化警訊已出現

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面對全球化及國際化浪潮，大學校院如何推動創新及雙語教學課程、提升教學品質與學生學習成效、廣招國際師生、精進校務永續經營策略、活化校產經營及財務收益，皆為當前大學的重要目標與課題，因此，本次會議融合永續創新相關議題，以創造新思維，促進各大學校院共同迎接嶄新的高教未來。
值得注意的是，近期黃仁勳來台颳起AI熱潮，理工科系大學今年申請入學名額使用率，都較去年提升，其中台成清交等校電機系幾乎都滿招，相比之下，以文法商為主的政大，名額使用率則比去年下降。
林啓屏告訴媒體，，這個時代AI產生的影響力這麼巨大，考生會朝這方向規畫生涯可以理解，但在科技時代，技術若是失去人文社會內容，會偏向發展，所以理工跟人文之間還是存在平衡，不是所謂「二擇一」的狀態，理論上是動態，能互相支持圓融發展。
成大教務長沈聖智接受媒體採訪時直言，由於目前社會重理工、輕人文的氛圍，造成高中生一窩蜂選填理工科系，這是人文學科弱化的警訊，從以人文為特色的大學使用率也只有6成即印證此現象。對此，成大推動友善人文跨領域課程及學程，即將推出的探索學分制度旨在鼓勵人文科學學生跨領域學習，以增強其多元文化及專業技能的競爭力。
此外，沈聖智分享，成大正在積極建立全線上高中先修課程，讓高中生能夠在進入大學前，就開始接觸大學級別的學習內容。未來校方將加強宣傳，讓潛在學生更深入了解成大的教育特色與目標。針對招生政策，校方將審視當前的篩選倍率與頂標設計，並考慮社會的整體發展，讓合適的學生加入成功大學。