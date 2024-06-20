基北區免試入學6/21到6/27開放選填志願 考生可查個別序位
113學年度基北區高中免試入學，從明（21）日起12點到6/27中午12點間，開放考生選填志願。新北市教育局表示，為了提供考生選填志願參考，明日起可到「113學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」查詢個別序位區間，以及各校扣除各升學管道後的實際招生名額。
記者魏妤庭／台北報導
新北市教育局表示，113學年度基北區高級中等學校免試入學比序項目包括志願序、多元學習表現及國中教育會考成績，學生可至基北區免試入學網站查詢相關資訊，網站特別設計「招生名額查詢」功能，學生可依不同選取條件，如公私立學校、學校區域、學校類型及科別類型等，快速查詢各類學校招生名額，建議多加利用。
新北市教育局表示，為了提供學生選填志願參考資訊，明日中午12點起就可以查詢學生個別序位區間，分為整體、男生及女生表現，由前至後排序，且已扣除經各入學管道名額，依照比序（未含志願序）項目，每一區間以0.3%的人數呈現，同時可以查詢國中教育會考與多元學習表現成績。
新北市教育局提醒，考生選填志願完成後，應屆畢業生配合就讀國中的報名收件時間，繳交報名志願表，個別報名的學生在6/29上午9點到下午4點、6/30上午9點到中午12點前，攜帶簡章規定的指定文件，到新北市立中和高中現場報名才算完成報名程序。基北區免試入學將在7/9放榜，錄取學生在7/11到錄取學校報到。