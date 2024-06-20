陳妍希8年婚姻瘋傳終結！陳曉爆難忘前女友趙麗穎 認愛片段曝光
41歲女星陳妍希2016年甜嫁36歲的男星陳曉，目前育有1子，兩人婚姻邁入第8年卻頻頻被爆婚變，狗仔「江小宴」昨（19）日爆料，陳曉目前離意堅決，不僅不回家，連手機號碼都換掉，就是要讓陳妍希找不到人，爆料曝光至今，雙方皆未回覆，隨著消息越來越真實，也讓粉絲再度狂敲碗陳曉、趙麗穎這對舊情人復合，還有疑似當年陳曉認愛趙麗穎的片段瘋傳。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳曉和趙麗穎2013年合作《陸貞傳奇》時傳出假戲真做，被拍到在片場牽手，兩人一起上節目受訪，被主持人問到是否真的有交往，他們先是尷尬互看，接著趙麗穎將頭丟給陳曉：「你說話啊。」儘管陳曉沒有開口回應，卻點了點頭，又表示：「現在先保密吧！」坦言不希望戀情影響到他們之後的作品，疑似認愛。
後來陳曉和陳妍希在《神鵰俠侶》中假戲真做，2016年甜蜜結婚，趙麗穎也在《知否知否應是應是綠肥紅瘦》中認識，在2018年宣布閃婚，但這段婚姻僅維持短短3年，如今陳曉離婚的傳言瘋傳，不少CP粉都敲碗兩人復合，「陳曉真正快樂的時候，就是和趙麗穎在一起的那段時間」、「自從和陳妍希在一起後，兩人每次露面，男方看起來都很憂鬱。」
大陸知名導演于正曾發文透露，自己正在撰寫新的時裝劇《緣》，改編自真實故事，描述一對男女因戲墜入愛河，但隨著女孩名氣高漲，兩人的差距越來越大，男孩再想證明自己，最後還是以分手收場，多年後，兩人已經各自成家，男孩卻在酒後吐真言，告訴共同好友，自己始終愛著女方，只是當年太年輕、太任性。貼文一出，引發瘋猜是指陳曉、趙麗穎，對此，于正立刻澄清不是在說陳曉、趙麗穎，並立刻刪文。