他嗆賴清德組委員會侵行政權 酸卓榮泰乾脆做手板「請青鳥幫你」
國會改革覆議案決戰立法院進入質詢第2天，國民黨立委吳宗憲今（20）天下午上陣對決行政院長卓榮泰。他表示，無法接受民進黨亂扣「毀憲亂政」的帽子，並質疑總統賴清德組成3大委員會，預算跟人員編制「都很奇怪」，才是真正有侵害行政權的疑慮。吳宗憲更大酸卓榮泰，應該做一個手板，「我請場外青鳥幫你維護你的權力」。
記者林詠青／台北報導
國民黨立委、同時也是司法及法制委員會召委吳宗憲，今天在立法院會質詢時指出，行政院覆議理由說審議程序不符民主原則，有重大瑕疵，事實上民進黨的發言紀錄都很清楚，不願好好討論，「到底是誰從頭到尾在那邊扯抗中保台？」他更質疑法務部長鄭銘謙「把自己演成側翼」，不是大法官卻說國會調查權違反釋字585號，「我看了不是這樣」。
吳宗憲指出，總統賴清德組成3大委員會，不管預算還是人員編製都很奇怪，「是不是說，賴清德有侵害到行政權？」他並大酸賴政府，一直嘴巴罵共產黨，身體又一直學共產黨，「真是奇怪欸！」呼籲卓榮泰應該做個手板，「我請外面青鳥幫你維護你的權力」。
卓榮泰則解釋，賴清德的3大委員會是任務編組，「沒有組織、沒有預算、沒有人事」，是單就特定議題選定之後，召集各界討論，「這個是很常有的事，所有行政工作由行政院執行」。