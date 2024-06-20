黃偉哲視察淵中抽水站　盼強化安南地區防洪整備成效

臺南市政府為改善安南區本淵寮社區及溪心寮社區長期積淹水問題，向中央爭取1.9億元經費補助，加上市府自籌款2,300萬元，於今年3月底完成「淵中抽水站」工程。市長黃偉哲今(20)日前往視察排水防汛系統運作，期盼藉由工程的完工落實，能有效發揮地區整體治水防洪力。
記者郭俊暉／台南報導
另為完整建置抽水站設備，南市府已積極向中央水利署爭取經費並獲核定，預計明(114)年4月可將預留抽水機位置再完成裝機8CMS(2臺4CMS抽水機)，對於整體防洪韌性之提升將帶來助益。
黃偉哲表示，礙於淵中抽水站本身地質狀況及大排漲潮水位等條件限制，施工過程中面臨許多艱難挑戰，不過憑藉市府同仁與施工團隊的專業技術與協力互助下，皆順利逐一克服且挺過難關，並讓治理工程如期如質啟用。未來市府將透過與中央及民間單位攜手合作，持續精進相關建設作業、排水整治或抽水設備等治理規劃，致力朝向打造宜居韌性城市的目標前進。
「淵中抽水站」地部分由國產屬無償撥用南側1.9公頃土地，主要設置1座8CMS抽水站(2臺4CMS抽水機)及1萬噸滯洪池，現階段抽水站設備完工投入運作後，整合海尾寮抽水站、海東抽水站、海西抽水站、天馬抽水站及本淵寮A站等5站運轉，逐步落實防洪工作，提供安南區淵東里、淵中里及溪心里約85公頃保護面積，讓長久困擾地方的淹水問題得到有效紓解。