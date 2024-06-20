每月近百家工廠倒閉！中國廉價品傾銷泰國 呼籲政府管控
中國工廠廉價商品傾銷泰國，導致每月有近百家泰國企業倒閉。泰國工業工程部和 KKP Research 最新統計顯示，泰國製造業正面臨嚴重危機，今年前五個月便有高達488家工廠倒閉，平均每月近百家，究其原因便是中國產品大量流入泰國，造成本土企業受到衝擊。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，泰國工業聯合會表示，大量工廠倒閉主要原因就是中國產能過剩、低價傾銷，政府若不祭出反制措施，將會有更多工廠關門。自2021年至2024年5月，泰國已有3500家工廠關閉，泰國工業工程局擔憂所有工業部門都將面臨更大規模的倒閉潮，民間企業呼籲政府應打擊中國低價進口商品傾銷。
泰國工業聯合會主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）指出，工廠倒閉歸因於幾個因素，最關鍵的就是當地製造商面臨中國低價進口商品激烈競爭，這些商品透過合法或非法管道湧入市場，影響零售和線上市場，削弱泰國產品的價格競爭力。
專家表示歐美各國都開始對中國廉價商品提出制裁，例如美國宣布對數百種中國商品加徵25%至100%的關稅，同時將電動車關稅從27%提高到102%，多個歐洲國家也準備提高對中國商品的關稅。
由於歐美各國的舉措，恐怕會使中國將更多商品傾向亞洲其他國家，而中國目前將過剩產能轉向泰國在內的亞洲市場，以提振出口，導致泰國眾多中小企業倒閉，或轉型為進口商品轉售業務。民間企業認為如果政府不管制，將讓問題蔓延至更多產業，最終導致本土產業受創嚴重。