以色列內部分歧加劇？軍方稱哈馬斯「無法消滅」 納坦雅胡回應了
以色列與哈馬斯的戰火未歇，但是以軍與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之間的分歧越演越烈，納坦雅胡日前才宣布解散戰時內閣，而以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）昨（19）日表示，哈馬斯是一種意識形態，「我們無法消除一種意識形態，任何認為可以消滅哈馬斯的人都是錯的」。對此，納坦雅胡辦公室則發表聲明回應，重申殲滅哈馬斯的目標沒有改變。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《以色列時報》報導，哈加里19日接受以色列新聞頻道訪問時，直言「宣稱要消滅哈馬斯就像向大眾眼中扔沙子，只是在矇蔽人們的眼睛」。哈加里強調，哈馬斯是一種意識形態，是一種根植於人心的想法，「我們無法消除一種意識形態，任何認為可以消滅哈馬斯的人都是錯的」。
哈加里表示，「除非我們提供某種替代方案，不然哈馬斯會一直存在。」哈加里的說法明顯與納坦雅胡不同調，納坦雅胡辦公室則發聲明重申，戰爭目標就是殲滅哈馬斯沒有改變，並強調「以色列國防軍當然將致力於此」。
納坦雅與以色列軍方的摩擦
以色列軍方16日宣稱將在加薩南部拉法區域實施「戰術性停火11小時」，而納坦雅胡事前對此竟並不知情，這也造成以色列極右翼反彈，納坦雅胡宣布解散戰時內閣。納坦雅胡上週日更直言，「我做出的一些決定並不總是被軍方接受」，還強調以色列是一個「擁有軍隊的國家，而不是一支擁有國家的軍隊」。
不過，有越來越多以色列民眾對納坦亞胡處理以哈戰爭的方式感到不滿，抗議聲浪高漲，週一有近萬人走上耶路撒冷街頭，更包圍納坦雅胡官邸，要求立刻停火，讓人質回家，與警方發生衝突。