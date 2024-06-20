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韓國爆紅「紙巾吐司」來台了！晶華限時快閃開賣：已被搶訂500顆

▲「紙巾吐司」在韓國爆紅，台北晶華酒店今（20）日起至7月21日邀請「紙巾吐司」始祖、首爾漢南洞的The Truffle Bakery抵台快閃開賣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「紙巾吐司」在韓國爆紅，台北晶華酒店今（20）日起至7月21日邀請「紙巾吐司」始祖、首爾漢南洞的The Truffle Bakery抵台快閃開賣。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

繼扁可頌之後，層層透光、來自韓國的「紙巾吐司」正在爆紅，積極引進國際最新美食潮流的台北晶華酒店，今（20）起至7月21日邀請到韓國「紙巾吐司」始祖、來自首爾漢南洞的The Truffle Bakery抵台快閃，於酒店一樓Regent Gift Shop、二樓上庭酒廊及晶華美食到你家美食平台，帶來「紙巾吐司」、「岩鹽奶油捲 」、「倫敦麵包」等多款IG爆紅美味，並規劃共有兩款禮盒及四款組合可供選購，售價為480元至1580元，數量有限，售完即止。且開賣才幾天，台北晶華酒店表示已被預購超過500顆。

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和台灣早餐店的「厚吐司」不同，近期於韓國爆紅的「紙巾吐司」薄如紙片，靠著時尚的外型和新奇的口感，吸引大批食客的注意。此次受邀來台快閃的The Truffle Bakery正是韓國「紙巾吐司」的發明人，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，The Truffle Bakery創作出擁有吐司般正方外型、丹麥麵包般酥脆外皮、以及湯種麵包般柔軟口感的全新品項，食用時可以像抽紙巾一樣、層層撕開入口，片片輕盈軟綿、奶香十足，現場銷售的經典奶油以及巧克力口味都與韓國總店同步，並且吃時建議可以搭配果醬品嚐。

▲「紙巾吐司」在韓國爆紅，台北晶華酒店今（20）日起起至7月21日邀請到韓國「紙巾吐司」始祖、即首爾漢南洞的The Truffle Bakery抵台快閃，於酒店一樓Regent Gift Shop、二樓上庭酒廊及晶華美食到你家美食平台共三處限量開賣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲此次受台北晶華酒店邀來台快閃的The Truffle Bakery所推出的「紙巾吐司」，特色是薄能透光。（圖／記者葉盛耀攝）
除了「紙巾吐司」，TheTRUFFLE BAKERY也帶來於首爾總店中廣受歡迎的「岩鹽奶油捲Salted Butter Roll」，是簡練的於麵糰中捲入鹽味奶油後進行烘焙，質樸展現交融的麥香與奶香，有岩鹽奶油和松露鹽味奶油口味可供選擇；也有「倫敦麵包London Bun」，是將麵團捲成方形烤製而成，共有焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇三種口味。

▲紙巾吐司之外，還有「倫敦麵包London Bun」等產品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲紙巾吐司之外，還有「倫敦麵包London Bun」等產品。（圖／記者葉盛耀攝）
此次快閃晶華酒店共推出美饌禮盒以及分享禮盒，前者內含紙巾吐司兩種口味各一入、岩鹽奶油以及松露岩鹽奶油兩種口味岩鹽奶油捲各兩入、以及焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇三種口味倫敦麵包各一入，售價1,580元；分享禮盒則是包含巧克力口味紙巾吐司一入、岩鹽奶油以及松露岩鹽奶油兩種口味岩鹽奶油捲各兩入、開心果口味以及焦糖海鹽口味倫敦麵包各一入，售價980元。

針對想嘗鮮的粉絲，也有內含經典奶油紙巾吐司一入、岩鹽奶油捲兩入以及提米蘇倫敦麵包一入的經典組合，售價680元；或者2入包裝的紙巾吐司，內含經典奶油紙巾吐司以及巧克力口味紙巾吐司各一入，售價780元。

▲The Truffle Bakery來台快閃，於台北晶華酒店一樓Regent Gift Shop、二樓上庭酒廊及晶華美食到你家美食平台等處開賣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲The Truffle Bakery來台快閃，於台北晶華酒店一樓Regent Gift Shop、二樓上庭酒廊及晶華美食到你家美食平台等處開賣。（圖／記者葉盛耀攝）
此外，位於晶華酒店二樓的上庭酒廊將於7月1日至7月21日推出「The TRUFFLE BAKERY紙巾吐司下午茶」 每份680元，內容包含內含經典奶油紙巾吐司一組、搭配芒果薑汁、波特酒草莓、番茄奇亞籽、藍莓焦糖等四款特製果醬以及單杯咖啡或茶，供應時間為每日14:00至17:00，周末早午餐時段亦可加價400元升等暢享半自助優活沙拉吧、哈根達斯冰淇淋、現打果汁等豐富美饌。

另外，由有「法餐南霸天」稱號的簡天才師傅，與日本甜點大師小山進，合作的中秋節檔期的費南雪禮盒，也宣告將於La One烘焙坊開賣，包含「荔枝巧克力」、「抹茶」、「大地時蔬」三種口味，價格1100元，7月15日前預購，享85折優惠。

▲由簡天才師傅與日本甜點大師小山進合作的中秋節檔期的費南雪禮盒，宣告於La One烘焙坊開賣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲由簡天才師傅與日本甜點大師小山進合作的中秋節檔期的費南雪禮盒，宣告於La One烘焙坊開賣。（圖／記者葉盛耀攝）

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