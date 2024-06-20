韓國爆紅「紙巾吐司」來台了！晶華限時快閃開賣：已被搶訂500顆
繼扁可頌之後，層層透光、來自韓國的「紙巾吐司」正在爆紅，積極引進國際最新美食潮流的台北晶華酒店，今（20）起至7月21日邀請到韓國「紙巾吐司」始祖、來自首爾漢南洞的The Truffle Bakery抵台快閃，於酒店一樓Regent Gift Shop、二樓上庭酒廊及晶華美食到你家美食平台，帶來「紙巾吐司」、「岩鹽奶油捲 」、「倫敦麵包」等多款IG爆紅美味，並規劃共有兩款禮盒及四款組合可供選購，售價為480元至1580元，數量有限，售完即止。且開賣才幾天，台北晶華酒店表示已被預購超過500顆。
記者葉盛耀/綜合報導
和台灣早餐店的「厚吐司」不同，近期於韓國爆紅的「紙巾吐司」薄如紙片，靠著時尚的外型和新奇的口感，吸引大批食客的注意。此次受邀來台快閃的The Truffle Bakery正是韓國「紙巾吐司」的發明人，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，The Truffle Bakery創作出擁有吐司般正方外型、丹麥麵包般酥脆外皮、以及湯種麵包般柔軟口感的全新品項，食用時可以像抽紙巾一樣、層層撕開入口，片片輕盈軟綿、奶香十足，現場銷售的經典奶油以及巧克力口味都與韓國總店同步，並且吃時建議可以搭配果醬品嚐。
除了「紙巾吐司」，TheTRUFFLE BAKERY也帶來於首爾總店中廣受歡迎的「岩鹽奶油捲Salted Butter Roll」，是簡練的於麵糰中捲入鹽味奶油後進行烘焙，質樸展現交融的麥香與奶香，有岩鹽奶油和松露鹽味奶油口味可供選擇；也有「倫敦麵包London Bun」，是將麵團捲成方形烤製而成，共有焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇三種口味。
此次快閃晶華酒店共推出美饌禮盒以及分享禮盒，前者內含紙巾吐司兩種口味各一入、岩鹽奶油以及松露岩鹽奶油兩種口味岩鹽奶油捲各兩入、以及焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇三種口味倫敦麵包各一入，售價1,580元；分享禮盒則是包含巧克力口味紙巾吐司一入、岩鹽奶油以及松露岩鹽奶油兩種口味岩鹽奶油捲各兩入、開心果口味以及焦糖海鹽口味倫敦麵包各一入，售價980元。
針對想嘗鮮的粉絲，也有內含經典奶油紙巾吐司一入、岩鹽奶油捲兩入以及提米蘇倫敦麵包一入的經典組合，售價680元；或者2入包裝的紙巾吐司，內含經典奶油紙巾吐司以及巧克力口味紙巾吐司各一入，售價780元。
此外，位於晶華酒店二樓的上庭酒廊將於7月1日至7月21日推出「The TRUFFLE BAKERY紙巾吐司下午茶」 每份680元，內容包含內含經典奶油紙巾吐司一組、搭配芒果薑汁、波特酒草莓、番茄奇亞籽、藍莓焦糖等四款特製果醬以及單杯咖啡或茶，供應時間為每日14:00至17:00，周末早午餐時段亦可加價400元升等暢享半自助優活沙拉吧、哈根達斯冰淇淋、現打果汁等豐富美饌。
另外，由有「法餐南霸天」稱號的簡天才師傅，與日本甜點大師小山進，合作的中秋節檔期的費南雪禮盒，也宣告將於La One烘焙坊開賣，包含「荔枝巧克力」、「抹茶」、「大地時蔬」三種口味，價格1100元，7月15日前預購，享85折優惠。