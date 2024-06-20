新海誠「胃痛經典名作」回來了！《秒速5公分》7月5日在台重映
究竟要以什麼樣的速度活下去，才能再度見到你？新海誠導演的「致鬱系」名作《秒速5公分》2007年上映至今已過17年，今（20）日確定重返台灣大銀幕。新海誠今年3月曾在X放上《秒速5公分》當年未公開的海報，盛開的櫻花樹再度勾起廣大粉絲的回憶，紛紛敲碗想進戲院欣賞青春「最唯美的遺憾」。
記者陳雅蘭／綜合報導
《秒速5公分》故事講述遠野貴樹和篠原明里國小畢業後分隔兩地，他們以書信保持往來，直到貴樹得知自己將隨家人搬到與明里間隔更遠的地方，2人就約定再見面的時間，只是計畫好的行程卻遇上暴風雪。之後他們都已長大、各有各的生活，但對彼此的思念卻長留心中。該片曾榮獲亞洲太平洋電影獎「最佳動畫片」，並曾受邀在多個國際影展放映，劇中纖細悲傷的惆悵情感，是不少觀眾心目中的「胃痛經典」。
新海誠導演的作品素以細膩寫實的背景著稱，他因此獲有「背景之神」的封號，《秒速5公分》的背景設計也不例外。新海誠曾分享在製作本片時，與團隊造訪栃木縣JR兩毛線沿線的岩舟站，拍攝約4000多張照片作為取景參考。至於劇中第二話「太空人」的重要舞台，則是取材自鹿兒島縣的種子島，除了與工作人員實地勘查，新海誠還獨自在當地待一個月，實際觀看火箭升空、目睹學生騎機車上課等場景，發現島上的更多細節，對電影有著巨大影響。
《秒速5公分》被譽為「致鬱系名作」，山崎將義所演唱的主題曲〈One more time, One more chance〉功不可沒，許多粉絲皆表示一聽到前奏會不自覺泛淚，該曲在YouTube的瀏覽數字，累積至今已突破5960萬，足見《秒速5公分》的影響力。《秒速5公分》7月5日在台上映。