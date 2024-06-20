南投仁愛萬大南溪登山客落水！46歲男溺斃 同伴受困38小時獲救
能高安東軍傳山難！洪姓和李姓男子結伴前往能高安東軍，兩人18日要橫渡萬大南溪時，洪男不慎遭溪水沖走，李男為救援友人也險被溪水沖走，左腳遭石頭撞擊受傷，由於無手機訊號，南投縣消防局直到昨（19）日才接獲報案入山搜救，尋獲洪姓男已明顯死亡，救難人員今天凌晨將李男平安帶下山送醫救治。
記者孫唯容／綜合報導
南投縣消防局表示，洪姓和李姓山友日前攀登能高安東軍縱走，18日下午1點下切至萬大南溪第4匯流口進行渡溪，由於山區午後降雨頻繁，溪水湍急，46歲洪姓山友不慎被溪水沖走，同行的李姓山友救援不成也遭湍急溪水沖走，所幸自行游上岸脫險，但左腳也因為撞擊石塊受傷，由於事發地點手機沒有訊號，李男徒步下山，過了近一天時間，行經手機訊號點才聯繫山下呂姓友人協助報案。
消防局獲報後，為爭取救援時效，申請空勤總隊執行空勘作業，19日下午3點多，直升機於空勘作業時發現遭溪水沖走之洪姓山友，不過已不幸死亡，遺體由救難人員吊掛下山；李姓山友則因左腳傷勢於原地待救，搜救人員於昨天深夜10點25分成功接觸李姓山友，經檢傷後評估患者左膝及脛骨處擦挫傷，可以緩慢行走下撤，在搜救人員的護送下，今天凌晨3點平安抵達奧萬大森林遊樂園區，由仁愛消防分隊救護車送台中榮總埔里分院救治。