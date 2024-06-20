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陳冠霖「木屑插右眼2年」視力受損！江宏恩虧：都要長靈芝了

▲江宏恩（左起）、黃少祺、陳冠霖3大男神合作最新八點檔《願望》。陳冠霖分享自己2年前飛進眼睛裡的木屑還沒拿出來，被江宏恩虧都要長靈芝了。（圖／三立提供）
▲江宏恩（左起）、黃少祺、陳冠霖3大男神合作最新八點檔《願望》。陳冠霖分享自己2年前飛進眼睛裡的木屑還沒拿出來，被江宏恩虧都要長靈芝了。（圖／三立提供）

記者李欣容／台北報導

陳冠霖和江宏恩、黃少祺今（20）日出席三立台灣台新八點台劇《願望》卡司發布會，該劇描述結拜的三兄弟至東南亞追夢，想完成人生願望，沒想到遇上鬼王霍正奇的出現，讓一切都變了調，他們竟為了錢財而兄弟反目。聊起近況，陳冠霖說眼睛仍卡著2年前拍戲時不慎飛進去的木屑，讓江宏恩傻眼，「都要長靈芝了！」

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《願望》第一集就從黃少祺、江宏恩、陳冠霖三人年輕時的回憶戲開始，黃少祺背著受傷的陳冠霖跑，躲避鬼王的追殺，他笑說扛著80公斤的人跑實在是一種考驗，「拍完好喘，我骨頭都要散了。」

陳冠霖被公認是最會中彈的台八男演員，而第一集他就為黃少祺擋子彈而受傷，他在這次拍攝最苦的就是要在懸崖上吊鋼絲而且腳只有一個著力點，一場戲就拍快超過5小時，最後天也亮了，拍完他笑說：「感覺腿都不是自己的了。」

值得一提的是，陳冠霖2年前因不小心滑倒，被折斷的眼鏡架插到眉心，兩眼視神經都因此受損，透過幹細胞治療了2、3次，後來拍攝《一家團圓》時右眼又被木屑插到，醫生當時說可以自然排出，不用開刀，但時隔2年，陳冠霖說目前還是有異物感，打算跟木屑「共存」，讓江宏恩聽了傻眼，「我以為你是說目眩，木屑的話都要長靈芝了吧！我們以後只能叫你靈芝草人了。」

▲黃少祺（中間）為戲在一個月內瘦了6公斤，左為江宏恩，右為陳冠霖。（圖／三立提供）
▲黃少祺（中間）為戲在一個月內瘦了6公斤，左為江宏恩，右為陳冠霖。（圖／三立提供）
這次黃少祺、江宏恩及陳冠霖劇中三人都有20多歲的小孩，黃少祺與江祖平是一對，他開玩笑說每次只要碰到江祖平，她的肌肉就會膨脹看到血管，一看就知道真是有練過；江宏恩的另一半是劉曉憶，她一心就想當集團總裁夫人，而陳冠霖劇中太太則是廖苡喬，他笑說每次在拍戲時就有人一直叫避孕，他很好奇有這劇情嗎，但後來才知是有人在叫廖苡喬劇中的名字「碧玉」。而黃少祺為這次演出已經開始每天吃沙拉和雞胸肉，他笑說在美國放縱自己，在劇開拍前他就努力健身，體重一周就從82掉到76公斤，也讓其他兩位佩服他的克制力。

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