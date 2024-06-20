陳冠霖「木屑插右眼2年」視力受損！江宏恩虧：都要長靈芝了

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陳冠霖被公認是最會中彈的台八男演員，而第一集他就為黃少祺擋子彈而受傷，他在這次拍攝最苦的就是要在懸崖上吊鋼絲而且腳只有一個著力點，一場戲就拍快超過5小時，最後天也亮了，拍完他笑說：「感覺腿都不是自己的了。」
值得一提的是，陳冠霖2年前因不小心滑倒，被折斷的眼鏡架插到眉心，兩眼視神經都因此受損，透過幹細胞治療了2、3次，後來拍攝《一家團圓》時右眼又被木屑插到，醫生當時說可以自然排出，不用開刀，但時隔2年，陳冠霖說目前還是有異物感，打算跟木屑「共存」，讓江宏恩聽了傻眼，「我以為你是說目眩，木屑的話都要長靈芝了吧！我們以後只能叫你靈芝草人了。」
這次黃少祺、江宏恩及陳冠霖劇中三人都有20多歲的小孩，黃少祺與江祖平是一對，他開玩笑說每次只要碰到江祖平，她的肌肉就會膨脹看到血管，一看就知道真是有練過；江宏恩的另一半是劉曉憶，她一心就想當集團總裁夫人，而陳冠霖劇中太太則是廖苡喬，他笑說每次在拍戲時就有人一直叫避孕，他很好奇有這劇情嗎，但後來才知是有人在叫廖苡喬劇中的名字「碧玉」。而黃少祺為這次演出已經開始每天吃沙拉和雞胸肉，他笑說在美國放縱自己，在劇開拍前他就努力健身，體重一周就從82掉到76公斤，也讓其他兩位佩服他的克制力。