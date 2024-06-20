直擊／人潮比昨天還少？「青鳥行動」現場畫面曝光 板凳堆放一旁
立法院周五21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，支持覆議案的民團號召「青鳥行動」19到21日重回立法院。不過19日下午下起大雨，加上天氣炎熱，聚集人潮明顯無法與審查國會改革法案時相比，甚至還被酸菜色不夠好；而今（20）日青鳥行動的人潮也曝光了，人潮似乎又比昨天來的更少。
記者王德蓉／綜合報導
民團號召青鳥19、20、21日重返立法院集結，不過19日上午到下午，民眾約僅有50位到百人，下午更是天公不作美，下起傾盆大雨，人潮明顯沒有審查國會改革法案時多；而立法院外周邊也貼滿了罷免國民黨立委的宣傳海報，從輿論戰打到罷免戰。
《NOWnews》也直擊今日青鳥活動現場，天氣目前為止還沒有下雨，不過仍是相當炎熱，而現場人潮仍稀稀落落，似乎還比昨天來得更少，僅舞台前擺了幾排紅色板凳，以及後方有散落群眾，其他板凳全堆放在後方，完全沒有擺出來。有網友就曬出現場照片，狠酸「這就是民意！民主可以曬太陽，青鳥不行！」
除此之外，青鳥行動還爆出志工熬夜幫忙整理資料，還奔波到磨破雙腳，但卻因為活動人數太少，反被責備資訊沒有傳達清楚，讓該名志工表示「我也只是一般志工不是幹部，我也沒有接收到訊息。我從來不介意為了我愛的國家站到前線幫忙，但不代表我不會心累。」