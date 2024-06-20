覆議案投票倒數17小時！藍營將徹夜守議場 確保明天議事順利進行
立法院三讀通過國會改革法案，行政院認為擴權，移請立法院覆議，立法院明天將投票決定是否通過覆議案。雖然藍白在國會席次過半，立院否決覆議案問題也不大，但為避免有突發狀況，國民黨今（20）日仍會由不分區立委在議場前排隊，確保明天議事能順利進行。
記者何哲欣／台北報導
根據韓國瑜日前朝野協商結論，立法院院會21日上午報告事項處理完畢，進行記名投票表決，2案分別為2張票、同時投票，並由各黨團推派1人擔任投、開票監察員，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。當日會議不進行施政方針報告質詢。
因覆議案有期限，若在期限內未處理，原決議自動失效。但民進黨立院黨團總召柯建銘已多次表達，明天不可能杯葛，表決若輸了，就提釋憲。不過立法院外，青鳥與藍鷹聚集對決，藍營仍不敢大意，今天質詢結束，不分區藍委會留守，明天7點議場開門，國民黨立委就會進場，確保議事順利進行。
根據《憲法》增修條文規定，覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。目前立法院生態，國民黨立委與親藍立委54席，民眾黨立委8席，民進黨立委51席。除非藍白立委有6人跑票、或是蓋錯，否則立法院應會維持原決議。