胡歌《繁花》首吻獻給他！和唐嫣相擁成名場面 私下真實交情曝光
王家衛首部執導電視劇《繁花》，上週首播收視開出紅盤，劇情描述胡歌飾演的「寶總」阿寶是90年代呼風喚雨的商場新秀，周旋在他身邊的三位女人馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾在本週有更深入的描寫，而本週更將曝光胡歌首場「吻戲」，居然是跟男的！胡歌和唐嫣在劇中的擁抱也被網友封為經典畫面，兩人的私下交情也隨之曝光。
記者吳昕蓓／綜合報導
《繁花》劇中養著300工人的服裝工廠老闆「小寧波」（喻恩泰 飾演）被跳票，絕望之際跳河，阿寶（胡歌 飾演）為跟對方合作，即使不會游泳竟跟著他一起跳，靠著小寧波「人工呼吸」救回，成為《繁花》開播以來第一場「口對口」戲碼，但這幕也顯示出阿寶為了成功的毅力非比尋常。
阿寶身邊重要的女人之一，是經營夜東京餐館的紅粉知己「玲子」（馬伊琍 飾演），胡歌曾形容夜東京是阿寶的避風港灣，也是堅強的後盾，「不要看阿寶在黃河路上叱吒風雲，每次去夜東京他都灰頭土臉出來，每次都要被玲子教育。」兩人幾乎對戲都在扯嗓，馬伊琍也笑說，「我跟胡歌有80%的戲在鬥嘴，導演很喜歡看我們吵架，還會在旁邊加油添醋，感覺像在看熱鬧。」
阿寶身邊第二個重要女人，還有本名汪明珠的「汪小姐」（唐嫣 飾演），劇中汪小姐眼淚潰堤衝上緊抱阿寶的一幕，成為網友票選「經典名場面」之一，劇迷取名「寶珠CP」。事實上，胡歌與唐嫣從2009年《仙劍奇俠傳3》結緣，至今已經合作5次，《繁花》中阿寶與汪小姐在成長路上互相扶持，像極了現實生活中胡歌與唐嫣，多年累積的珍貴友情也蔚為佳話，被形容「有一種友誼叫做胡歌與唐嫣」。
此外，阿寶與餐廳至真園老闆娘「李李」（辛芷蕾 飾演）從起初的劍拔弩張、暗中較勁，在本週關係突破、化敵為友也成為看點之一。辛芷蕾從播出時登場的氣場就不同凡響，但她曾受訪表示，「演李李從沒舒服過，永遠穿著很高的高跟鞋、精緻的套裝，她沒有一刻是卸下所有盔甲。」然而《繁花》拍攝的3年間，她坦言前兩年都不知道自己在做什麼、演得對不對，甚至連走路都重新學習，「我永遠都在走路、都在回頭、都在擺姿勢，有段時間挺崩潰的。」