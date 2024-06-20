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青年注意！112年文化幣倒數11天過期　文化部分享清空點數妙招

▲文化部提醒，還沒使用文化幣的青年，趕快打開應用程式領取。（圖／記者林則澄攝）
▲文化部提醒，還沒使用文化幣的青年，趕快打開應用程式領取。（圖／記者林則澄攝）

記者林則澄／台北報導

青年注意！文化部去年發放18歲到21歲文化成年禮金，使用期限直到月底截止，務必把握最後11天打開文化幣應用程式領取使用。另外，文化部針對剩下100點、200點、300點的人提供妙招，輕鬆清空文化幣點數。

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根據文化部統計，112年6月6日發放18歲到21歲文化成年禮金至今，已有86.7萬名青年領取，領取率達88%，使用金額超過9.3億元，使用機率不遜於歐洲各國，顯示台灣青年對於參與藝文活動的熱情。

文化部指出，112年度文化幣的領取資格為在90年9月1日至94年12月31日出生民眾，具備中華民國國籍或符合資格的外國人士，手機下載文化幣應用程式完成註冊，點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後可立刻領取、使用1200點文化幣，沒有手機的青年，也能洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。

文化部鼓勵，還沒領取文化幣的青年趕快領取，此外也可邀請2名尚未領取文化幣的朋友，在領取的時候輸入邀請碼，推薦人就可以獲贈30點，之後成功邀請1名朋友，還可再多獲得10點，回饋無上限。分析文化幣後台數據，發現目前也有部分青年朋友帳戶，仍有少量文化幣未使用，多數只剩300點以下，為了幫助大家清空點數，文化部分別提供剩下100、200、300點的使用小撇步。

帳戶剩下200點的青年，可找鄰近的獨立書店，享受好康獨立書店2點送1點，能將200點放大成為300點，無論哲學、科學、歷史、藝術，或是漫畫書，都是不錯的購買選擇。帳戶剩下300點的青年，表演藝術青年席位享5折或以下的限量指定席及5折自由座，都還有購買機會，或到電影院看場國片都是最好選擇。

帳戶剩下100點的青年，建議趁著假日走訪博物館、美術館，超多精彩的展覽可以消磨整個週末，例如國立台灣博物館正在展出的「捷克城堡與堡邸特展」，帶給大家探索歐洲中古世紀的城堡藝術以及文化。

▲112年度文化幣即將過期，文化部分享輕鬆清空文化幣的妙招。（文化部提供）
▲112年度文化幣即將過期，文化部分享輕鬆清空文化幣的妙招。（文化部提供）
另外，文化部表示，113年16歲到22歲文化成年禮金，仍可繼續使用至今年12月31日，包含獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位、國片消費滿350點送100點等好康優惠持續進行中，提醒青年趕快使用。

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