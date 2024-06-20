大樂透中1億還不知！台彩公布「4大獎」沒人領　幸運兒線索一次看

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4／12（第113000043期）兌獎截止日期：7月25日
中獎號碼由小到大依序為01、07、09、18、36、47，特別號為32。
開出投注站：新北市林口區招鑫來彩券行
5／21（第113000054期）兌獎截止日期：8月21日
中獎號碼由小到大依序為01、30、34、35、38、42，特別號為15。
開出投注站：新竹市北區星好運商行
6／7（第113000059期）兌獎截止日期：9月10日
中獎號碼由小到大依序為19、24、29、36、37、43，特別號為17。
開出投注站：新竹縣竹東鎮盈多多彩券行
6／11（第113000060期）兌獎截止日期：9月11日
中獎號碼由小到大依序為07、10、12、27、36、46，特別號為18。
開出投注站：高雄市前鎮區億起旺彩券行
🟡超過500萬獎金彩券兌獎預約流程
台彩指出，如果民眾中獎金額超過500萬元以上的獎項，須先透過高額兌獎專線預約兌獎，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，並依專線人員指定日期再次進線預約兌獎時間和地點，以保障中獎人的隱私，高額兌獎專線為：0800-024-500，服務時間為週一至週五09:00~17:00。
專線人員均會約在台彩貴賓室，中獎人只需在約定時間內，攜帶中獎彩券、身分證、兌獎銀行帳戶資料赴約即可，經過彩券驗證程序確認後，即可獲得獎金，整個過程大約要7天時間。