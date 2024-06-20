賴清德設委員會挨轟　總統府駁：任務分組無增加人事薪資

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對此外界質疑委員會又將新設職務、增加人事薪資，對此郭雅慧說，三大委員會屬於任務分組，不另設組織，自然沒有增加人事薪資的問題，預算僅只準備會議的相關行政支出。未來每季定期開會，邀集產官學界、跨部會、跨黨派，針對特定議題集思廣益，提供給執政團隊更多想法。
至於是否成為大總統制？郭雅慧說明，召集各界共商國事本是屬總統職權，由總統擇定議題固定集會討論，也就沒有逾越權責的爭議，這也不是特例。
郭雅慧舉例，不分黨派的歷任總統，在總統府成立任務編制，無論是前總統陳水扁就曾設立「人權諮詢委員會」、「科技諮詢委員會」、「經濟發展諮詢委員會議」；或是前總統馬英九設立「財經諮詢小組」、「文化創意產業圓桌論壇」、「科技論壇」等；前總統蔡英文的「監察院國家人權委員會」；另外也有廣為大家所熟知的「國家年金改革委員會」，「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」等。都是展現不同總統，對於執政當前階段，國家發展重點領域的關切及推動。
此外這樣的委員會設置，國際也有同樣作為。2023年美國總統拜登宣布在白宮成立內閣級「強化供應鏈韌性委員會」，加強各領域供應鏈韌性，深化與國際夥伴及盟友的合作；日本2013年亦參考美國國家安全委員會（National Security Council，NSC）的做法，成立「國家安全保障會議」，以首相官邸為中心，統籌有關日本外交、安全保障及國家戰略政策。
至於為何選擇這三個委員會？郭雅慧表示，總統在記者會已清楚表達，三個委員會共同點為全球當下面臨的重大挑戰，無論是極端氣候的衝擊、不明傳染病的跨國傳染、灰色地帶的侵擾與區域自主防衛等等，這些都難以單從現有政治框架下處理，需要全球格局思考與國家級整體戰略，在世界快速變化的現在，政府本應扛起責任、帶頭前進，讓世界的台灣成為更好的台灣。