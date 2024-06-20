中市府「和平專案」拚觀光　盧秀燕號召全民造訪谷關、梨山

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為振興當地觀光旅遊經濟，打造共榮的幸福原鄉，盧市長今率市府團隊前往和平區行銷谷關、梨山觀光資源及農特產品，首站便至號稱「美人湯」的溫泉進行推廣行銷。「拚了！」盧市長笑稱，她首次穿上浴衣在大眾面前亮相，就是為了行銷谷關梨山美景美食。她也親自示範泡腳的樂趣，並大推用谷關的水泡的清心烏龍茶。盧市長教授簡易品茶的秘訣，除聞茶香、咽下後在喉間可以嚐到茶的餘韻，最後再聞一聞空杯，還能感受到茶的清甜。
盧市長提到，谷關已有117年歷史，各式湯屋建築坐落在山林間，特有的弱鹼性碳酸氫鈉溫泉，水質相當清澈透明，浴後皮膚柔細，不僅可紓緩工作壓力，更能減輕身心疲勞、養生美顏。「好吃、好玩、好泡湯」還有具高山特色的蔬果農特產品，歡迎大家一起到谷關旅遊！
研考會主委劉彥澧表示，盧市長繼今年1月「和平專案」至和平區視察各項建設後，得知和平區梨山及谷關觀光客因0403地震後減少，市長念茲在茲，在議會定期會一結束，立刻請研考會規劃本年度第二次的「和平專案」，由市長率團，並與多位原民及在地議員，一起實際走進和平地區，讓各界從交通、景點、硬體設施、接待量能等各面向，見證和平區得天獨厚的觀光環境與完備的觀光規劃。
觀旅局表示，0403地震後和平區梨山及谷關觀光客減少，市府自5月底起，已邀請旅行社以谷關為主軸設計遊程，引入團體旅客至少40團，每團提供1萬元獎勵金。觀旅局進一步指出，今日宣布加碼自7月初起，再引入團體旅客至少60團至大梨山地區旅遊，每團也提供1萬元獎勵金，推出「百團獎百萬」獎勵旅遊方案。此外，市府各局處也以行動支持，預計將安排至少80團旅遊團前往和平區，全力引客谷關、梨山地區。
觀旅局補充，中央與地方合作提升大梨山整體住房率及振興觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處也提出獎勵旅遊方案，以梨山賓館營運案回饋金提出100萬元獎勵旅遊補助，自6月12日起至9月底，逾20人團體到梨山三天兩夜遊，1晚住宿梨山賓館、1晚住宿梨山、谷關及宜蘭大同鄉其他旅宿，每團即可領取1萬元旅遊獎勵金。(台中市政府研究發展考核委員會廣告)