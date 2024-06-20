孫安佐經紀人持槍還襲警！檢察官諭知3萬元交保 限制居住
藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐與經紀人朱翊銘高調攜帶「瓦斯火槍」現身信義區，昨（19）日一早北檢仍指揮市刑大分別前往孫安佐及朱翊銘住處進行搜索，期間朱翊銘疑似情緒失控，動手攻擊警員最終遭壓制帶回，他認為警方逮捕不合法，向法院聲請提審，但遭駁回，今（20）日朱翊銘做完筆錄，被依違反槍炮彈藥刀械管制條例、妨害公務罪移送台北地檢署複訊時，對著在場媒體高喊警方非法搜索，訊後檢察官諭知3萬交保，限制住居。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，孫安佐近期爭議不斷，先是在泰國呼麻鬧事被逮，之後又傳出攜帶「瓦斯火槍」現身北市信義區夜店；17日深夜，孫安佐的朱姓經紀人前往信義分局說明指出，當天攜帶的瓦斯火槍沒有殺傷力，且整個過程警方都在旁邊監控，他更強調「我們不是白痴」，該把火槍可以想成是「大型的打火機」，並不在槍砲彈藥刀械管制條例範圍內，也沒有殺傷力。
昨天上午北檢突然指揮市刑大無預警搜索孫鵬住家及經紀人朱翊銘住家，但期間朱男情緒異常激動，竟出手攻擊現場警員，朱翊銘19日晚間接受偵訊後，認為警方逮捕不合法，決定向法院聲請提審，後續在晚間7時許，警方將朱翊銘移送台北地院，他走出刑大時，面對媒體頻頻喊冤，痛批自己與孫安佐被警方「妖魔化」，兩人根本沒有違反槍砲彈藥刀械管制條例，還強調自己沒有打警察，對警方逮捕程序有異議。
對此，北院法官審酌後認定警方程序沒有問題，晚間裁定駁回；今天上午做完筆錄準備從信義警分局移送地檢署時，朱男再次失控，面對媒體頻頻高喊警方非法搜索。