理想混蛋主唱雞丁「曾動鼻竇手術」！巡演開跑 號召粉絲挺音樂
新生代樂團理想混蛋即將展開《換日線Bestart》巡迴演唱會，票一開賣馬上被秒殺。而他們今（20）日以推廣大使身分，和橘子集團策略長陳冠宇、北流董事長黃韻玲等人出席橘子集團「挺音樂！音樂靠山計畫」發布記者會，透露目前巡演還在準備當中，因為這次有兩種版本需要練習，因此需要非常認真，但慶幸這次有「挺音樂！」計畫的幫忙，所以過程還算撐得下去。至於身體狀況，因為雞丁先前曾分享鼻竇嚴重發炎，讓許多粉絲感到擔心，不過他透露，現在已經好很多了，也會努力維持健康。
記者朱祖儀／台北報導
理想混蛋今日參加「挺音樂！音樂靠山計畫」的活動，表示一開始得知這項計畫的時候覺得很羨慕，因為新生代音樂人可以得到機會，獲得這麼好的幫助，同時自己覺得能加入計畫，是一件很榮幸的事情，也希望透過合作可以將計畫推廣出去，讓許多還在音樂路上努力的創作人有機會來參與這項計畫，可以看到更多作品跟演出。
提到新的巡演，理想混蛋笑回「目前還在準備」，因為這次演出想嘗試大場跟小場不同的感覺，兩邊的感覺完全不一樣，小場是木吉他、不插電形式，所以基本上要準備兩種秀，近期還在分別進行當中。他們也笑說，這次的表演內容和以往不太一樣，有暢聊的部分，歌單上也都會有所不同，所以更要認真，但因為挺音樂的幫助，所以還撐得下去。
理想混蛋也透露，有嘗試使用AI創作，因為他們平時創作機會很多，不管在圖文、影像或是音樂方面，都會想試試用AI去進行，但還沒有到很拿手，也還在學習如何把自己的想法和AI融合。由於近期AI熱潮很夯，他們也提到有關注AI股票的新聞熱潮，但還是在觀望，笑喊「覺得黃仁勳來台灣很帥」。
另外，雞丁日前在IG提到，4年半前錄專輯時常常流鼻血，還有一次鼻竇嚴重發炎，擤出像「芬達汽水」一樣的螢光橘鼻涕，最後開刀用內視鏡切除鼻竇開口的息肉，以及處理了從小困擾到大的鼻中隔彎曲問題，後續花很長時間重新抓共鳴，讓許多粉絲感到擔心。對此，他表示近期狀況好很多，也在努力維持身體健康，每周都有去健身，「雖然體態上看不出來，但體力上應該有提升」，其他團員也都有在運動。