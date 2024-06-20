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呂珍九上飛機投炸彈《機劫》！60乘客爆哭無法逃　河正宇捨身救人

▲電影《亡命機劫》改編真實劫機事件，集結河正宇（右）、呂珍九（左）、成東鎰主演。（圖／索尼影業）
▲電影《亡命機劫》改編真實劫機事件，集結河正宇（右）、呂珍九（左）、成東鎰主演。（圖／索尼影業）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓演員呂珍九首度演反派，在電影《亡命機劫》劫機投炸彈，機上60名乘客命在旦夕，機長成東鎰（又譯：成東日）、副機長河正宇為了救人賭上性命，1分半的精彩預告讓人屏息凝視。

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▲片中，河正宇（左）飾演副機長，60名乘客是否獲救全靠他。（圖／索尼影業）
▲片中，河正宇（左）飾演副機長，60名乘客是否獲救全靠他。（圖／索尼影業）
《亡命機劫》斥資台幣3億打造　改編劫機未遂真實案例

《亡命機劫》斥資3億台幣製作，故事改編自1971年1月發生的「大韓航空F-27劫機未遂事件」，講述1971年一架客機在韓國上空被劫持，機組人員與乘客在極端狀況下，展開殊死搏鬥的故事。片中，河正宇飾演膽識過人且足智多謀的副機長，與機長成東鎰和動機不詳的劫機犯呂珍九在高空中鬥智鬥勇，阻止客機飛入北韓領空。

河正宇片中飾演「泰仁」，他表示：「這次與以往輕鬆逗趣的詮釋不一樣，我希望能忠於真實事件中的英雄人物，大家能感受到他的壓力和心痛的抉擇。」在電影中，河正宇為了搶救乘客性命，不惜孤身以肉體相搏，全身滿滿是傷，粉絲就留言希望河正宇不要再受折磨。

▲呂珍九飾演反派，片中炸飛機超凶狠。（圖／索尼影業）
▲呂珍九飾演反派，片中炸飛機超凶狠。（圖／索尼影業）
無害男星首度挑戰演壞蛋　劫機投擲炸藥恐怖嚇人

電影中，除了河正宇駕飛機的英勇帥姿；過往以「無害臉蛋」深植人心的呂珍九，這次片中首度挑戰演反派：劫機犯，他與河正宇的「機上噴血搏鬥」是本作一大看點。

對於能夠與演技精湛的河正宇演對手戲，呂珍九表示每天都有收穫：「拍這部片我覺得我每天都在成長，河正宇和成東鎰的信任，讓我能夠完全的沉浸在角色中，他們在表演時的引導，對我真的很有幫助。」

呂珍九是童星出身的演員，但他小時候非常內向、不擅表達，當看到電視裡的藝人，使他夢想成為演員，父母也非常支持兒子，呂珍九就於2005年7歲那年，在電影《悲傷電影》150：1的試鏡中脫穎而出，雖然不擅言詞卻非常會演戲，與生俱來的天賦讓人訝異，代表作包含《擁抱太陽的月亮》、《德魯納酒店》、《怪物》。他因為過往都飾演主角童年、少年與正派角色，在《亡命機劫》則是第一次演反派，耍狠演技吸引大家關注。《亡命機劫》6月21日與韓國同步在台上映。

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